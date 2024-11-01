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Yerbilim Mühendisleri Odası: “Jeofizik mühendisleri istihdam edilmeli ve desteklenmelidir”

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Yerbilim Mühendisleri Odası, Kayıp Şahıslar Komitesi, Eski Eserler Dairesi, Jeoloji ve Maden Dairesi, Meteoroloji Dairesi gibi kurumlara jeofizik mühendislerinin istihdam edilerek desteklenmesini istedi.

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Yerbilim Mühendisleri Odası: “Jeofizik mühendisleri istihdam edilmeli ve desteklenmelidir”
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Yerbilim Mühendisleri Odası Başkanı Mehmet Necdet tarafından yapılan yazılı açıklamada, İki Toplumlu Kayıp Şahıslar Komitesi’nin jeofiziksel yöntemlerle kayıp şahısların aranmasını yapacağını basından duydukları belirtilerek, bu aramaların ABD’den gelecek ekip tarafından yapılacak olmasından duyulan üzüntü dile getirildi.
Yer radarı uygulamalarının, diğer uygulamalı jeofizik yöntemleri gibi jeofizik lisansı eğitimi almış oda üyeleri tarafından da yapılabileceğinin kaydedildiği açıklamada, bu haberlerle üyelerin demoralize olduğu belirtildi ve devlet kurumlarında jeofizik mühendislerinin gerektiğince kadro alamaması eleştirildi.
Açıklamada, “Kayıp Şahıslar Komitesi, Eski Eserler Dairesi, Jeoloji ve Maden Dairesi, Meteoroloji Dairesi gibi kurumlarda jeofizik mühendisleri istihdam edilmeli ve desteklenmelidir. Ülkemizde gerçekleştirilen yer bilimsel faaliyetlerde oda üyelerimizin bulunması mesleki gelişim adına çok değerlidir. İlgili kurumların oluşturdukları projelerde yerli mühendislerle çalışılması ülkemizin hem işgücünü doğru kullanmasına, hem de mühendislerimizin tecrübe kazanmalarına fayda sağlayacaktır.” denildi.
 
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