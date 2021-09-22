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Yer yer hafif sağanak bekleniyor

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Yer yer hafif sağanak bekleniyor

Serin ve nemli hava kütlesinin etkisiyle cuma günü öğleye kadar yer yer hafif sağanak yağmur bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin 23-29 Eylül tarihlerini kapsayan haftalık hava raporuna göre, hava perşembe ve cuma günleri serin ve nemli, diğer günler genellikle sıcak ve nemli olacak.

En yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimlerde 30 - 33 derece, sahillerde ise 26 – 29 derece dolaylarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette, perşembe günü ise kuvvetli zamanla fırtına şeklinde esecek.

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