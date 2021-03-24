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Yer yer don olayı bekleniyor

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Yer yer don olayı bekleniyor
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 Yağmurlu hava cuma gününe kadar devam edecek. Hafta sonu  sabah saatleri yer yer don olayı bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nden verilen bilgiye göre, 25 – 31 Mart tarihleri arasında bölge genellikle alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava yarın ve cuma günü parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu, hafta sonu açık ve az bulutlu, sabah saatleri yer yer don olayı olacak, hafta içi ise açık ve az bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde 15 - 18 ºC dolaylarında seyredecek.

Rüzgar güney ve batı yönlerden orta kuvvette, yağışlı günlerde kuvvetli olarak esecek.

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