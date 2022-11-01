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“Yepyeni bir Lefke yaratmak istiyoruz”

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UBP’nin Lefke Belediye Başkanı adayı Adil Özgey, bölge halkının taleplerini dikkate alarak yepyeni bir Lefke yaratmak istediklerini vurguladı

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“Yepyeni bir Lefke yaratmak istiyoruz”

 
Ulusal Birlik Partisi’nin Lefke Belediye Başkanı adayı olarak açıkladığı Adil Özgey gençlerle bir araya geldi.
Özgey, toplantıda, gençlerin hassasiyetlerini ve taleplerini dinledi; gençleri bölgede tutacak kısa ve orta vade projelerini paylaştı.
Lefke ve çevresinin doğal güzelliğinin kıymetini bilmenin daimi mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayan Özgey, doğup büyüdüğü ata topraklarına daha çok hizmet vermenin onurunu yaşamak istediğini söyledi.
Bölge halkının taleplerini dikkate alarak yepyeni bir Lefke yaratmak istediklerini vurgulayan Özgey, standart bir çevresel belediye hizmetinden çok daha geniş bir perspektifle, bölgesel ekonomik ve kalkınma yaratacak adımları yakında paylaşacaklarını açıkladı.
 
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