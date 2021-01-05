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Yenikent'te güzellik salonunda pozitif vaka

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Yenikent Gönyeli’de hizmet veren Arzu Çevre Hair Salon, çalışanının pozitif olduğunu açıkladı

Yenikent'te güzellik salonunda pozitif vaka
Yenikent Gönyeli’de hizmet veren Arzu Çevre Hair Salon, çalışanının pozitif olduğunu sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.
Salon işletmecisi Arzu Çevre, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda çalışanının pozitif olduğunu, kendine ve diğer personeline yapılan testlerin negatif çıktığını söyledi.
Çevre, tedbir amaçlı karantinada olduklarını belirterek, salonlarının 18 Ocak tarihine kadar kapalı olduğunu duyurdu.
Arzu Çevre’nin paylaşımı şöyle:
Sevgili misafirlerimizi salonumuzda oluşan bir bulaş sebebi ile çalışanımız pozitif çıktı. Negatif çıkmamıza rağmen tedbir amaçlı izole bir süreç geçireceğiz. 18 Ocak tarihine kadar salonumuz hizmet vermeyecektir. Hepimiz bu süreci en iyi şekilde atlatacağız, anlayışlı olarak bir birimizi koruyalım. Saygılarımla Arzu Çevre.”
 
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