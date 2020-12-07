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YENİERENKÖY-DİPKARPAZ ARASINDAKİ SAHİLDE 18 SURİYELİ

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BÖLGEDE ŞÜPHELİ GÖRÜLEN 2 KİŞİ DE TUTUKLANDI

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YENİERENKÖY-DİPKARPAZ ARASINDAKİ SAHİLDE 18 SURİYELİ

Polis, dün gece tekneyle gelerek Yenierenköy- Dipkarpaz arasındaki sahilden ülkeye kanunsuz giren aralarında 2 de çocuk bulunan Suriye uyruklu 18 kişi tespit etti.

Ayrıca bölgede araçlarıyla bekleyen ve şüpheli görülen A.G. (E-26) ve Ö.O. (E-24) tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, dün saat 22.40 sıralarında, onaylanmış liman olmayan bir yer olan Yeniereköy - Dipkarpaz arasındaki taşocakları mevkiindeki sahilden tekneyle KKTC'ye kanunsuz giriş yapan 2'si kadın, 2'si çocuk ve 14'ü erkek olmak üzere Suriye uyruklu toplam 18 kişinin suçüstü tespit edildiği kaydedildi.

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