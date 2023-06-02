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Yenierenköy- Dipkarpaz arasında bulunan piknik alanında yangın çıktı

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Yenierenköy- Dipkarpaz arasında bulunan piknik alanında yangın çıktı
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Yenierenköy - Dipkarpaz arasında bulunan piknik alanının kuzey kısmındaki arazide 11.00 sıralarında henüz tespit edilemeyen sebepten yangın meydana geldi.
Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre yangına polis itfaiye, Orman Dairesi ekipleri ile çevre halkı ve bölge belediyesine ait iş makinesi ile müdahale ediliyor. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.
 
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