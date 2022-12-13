YENİDÜZEN’de yeni dönem

YENİDÜZEN’de 2002 yılından bu yana Muhabir, Gece Editörü, Haber Müdürü ve son olarak Yazı İşleri Müdürü görevlerini üstlenen Mert Özdağ bugünden itibaren Genel Müdür ve Genel Yayın Yönetmeni olarak görev yapacak.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.