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“Güçlü belediyeler güçlü gelecek”   UBP, yerel seçimler nedeniyle 18 Belde 18 İlke başlığıyla yerel yönetim vizyonunu düzenlediği basın toplantısıyla kamuoyuna açıkladı. UBP Genel Başkanı, Başbakan Üstel, 18 belediyeyi kazanmada iddialı olduklarını vurguladı    
“Güçlü belediyeler güçlü gelecek”   UBP, yerel seçimler nedeniyle 18 Belde 18 İlke başlığıyla yerel yönetim vizyonunu düzenlediği basın toplantısıyla kamuoyuna açıkladı. UBP Genel Başkanı, Başbakan Üstel, 18 belediyeyi kazanmada iddialı olduklarını vurguladı    
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Tüm kavşaklara aydınlatma lambaları şart
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Adayların sırası belirlendi
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YENİDÜZEN’de yeni dönem

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YENİDÜZEN’de yeni dönem
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YENİDÜZEN Gazetesi Genel Müdür ve Genel Yayın Yönetmenliği'ne Mert Özdağ getirildi. 20 yıldır gazetede bu görevi sürdüren Cenk Mutluyakalı görevini bugün itibarıyla Gazeteci Mert Özdağ’a devretti.

YENİDÜZEN’de 2002 yılından bu yana Muhabir, Gece Editörü, Haber Müdürü ve son olarak Yazı İşleri Müdürü görevlerini üstlenen Mert Özdağ bugünden itibaren Genel Müdür ve Genel Yayın Yönetmeni olarak görev yapacak. 

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