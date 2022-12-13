YENİDÜZEN’de yeni dönem

YENİDÜZEN Gazetesi Genel Müdür ve Genel Yayın Yönetmenliği'ne Mert Özdağ getirildi. 20 yıldır gazetede bu görevi sürdüren Cenk Mutluyakalı görevini bugün itibarıyla Gazeteci Mert Özdağ’a devretti.

YENİDÜZEN’de 2002 yılından bu yana Muhabir, Gece Editörü, Haber Müdürü ve son olarak Yazı İşleri Müdürü görevlerini üstlenen Mert Özdağ bugünden itibaren Genel Müdür ve Genel Yayın Yönetmeni olarak görev yapacak.