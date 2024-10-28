“Yenidoğan’daki bebeklerin iyileşme süreci olumlu"

Sağlık Bakanlığı, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım’da tedavi gören 6 bebeğin durumunun olumlu seyrettiğini açıkladı.
Açıklama şöyle: “Bugün saat 08.30 itibarıyla yapılan değerlendirmelere göre, Dr. Burhan Nalbantoğlu Acil Durum Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi görmekte olan 6 bebeğin tümünün sağlık durumları stabil ve iyileşme süreçleri olumlu yönde devam etmektedir. Kamuoyuna duyurulur.
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