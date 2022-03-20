Yeniceköy’de bulunan eski polis okulu binası atıl durumdan kurtarılacak

Taçoy, Kıbrıs Türk Mimar Mühendisler Odası ile işbirliği içinde çalışarak Yeniceköy’de bulunan eski polis okulu binasının atıl durumdan kurtulup sosyal devlet anlayışıyla farklı projelerle topluma yeniden kazandırılmasını amaçladıklarını söyledi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın kullanımına tahsis edilen Yeniceköy’de bulunan eski polis okulu binasını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Başkanı Tunç Adanır ile birlikte binayı ziyaret eden Taçoy’a Bakanlık Müdürü Meray Dürüst ile Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Hüseyin Akcan da eşlik etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na tahsis edilen binanın toplumun dezavantajlı kesimlerine nasıl katkı sağlayabileceği konusunda Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Başkanı Tunç Adanır ile istişarelerde bulunan Taçoy, binanın durumu hakkında bilgi alarak; binanın Sosyal Hizmetler Dairesi’nin ihtiyaç duyduğu alanlarda kullanılmasına dönük plan ve projeleri için Adanır ile görüş alışverişinde bulundu.

Taçoy, Kıbrıs Türk Mimar Mühendisler Odası ile işbirliği içinde çalışarak binanın atıl durumdan kurtulup sosyal devlet anlayışıyla farklı projelerle topluma yeniden kazandırılmasını amaçladıklarını söyledi.