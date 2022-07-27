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Yeniboğaziçi ve Kocareis Plajı’nda kalıntı

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Temmuz ayına ait deniz suyu analiz raporları açıklandı

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Yeniboğaziçi ve Kocareis Plajı’nda kalıntı

Sağlık Bakanlığı'na bağlı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi tarafından, Devlet Laboratuvarı'nda gerçekleştirilen Temmuz ayına ait deniz suyu analiz raporları açıklandı.
Sınırlı sayıda plajdan alınan örneklerin sonuçlarının açıklandığı duyuruda “Diğer bölgelerle ilgili analiz sonuçları gelmeye devam ettikçe kamuoyu ile paylaşmaya devam edilecektir” denildi.
Açıklanan deniz suyu analiz raporlarına göre; Bafra’daki Concorde Otel Plajı, Kaya Artemis Otel Plajı, Thalassa Beach Resort Otel Plajı, Salamis Otel Plajı, Bedis Halk Plajı, Silver Beach Halk Plajı, Glapsides Halk Plajı, Palm Beach, Kumyalı Halk Plajı, Nuh’un Gemisi Otel Plajı, Mehmetçik Belediyesi Halk Plajı, Limak Deluxe Plajı temiz çıktı.
Raporlara göre; Yeniboğaziçi Belediye Halk Plajı, Kocareis Plajı’nda bir miktar kalıntı bulundu.
 
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