Yeniboğaziçi'ndeki patlayıcı yangın söndürme bombasıymış

Yeniboğaziçi köyünde ele geçirilen patlayıcı maddenin yangın söndürme bombası olduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili tutuklanan zanlı Muzaffer Girgin ile Doğan Girgin cezaevine gönderildi

Yeniboğaziçi köyünde alınan bir ihbar üzerine polis ekipleri tarafından ele geçirilen patlayıcı madde ile ilgili tutuklanan zanlılar Muzaffer Girgin ile Doğan Girgin hakkındaki polis soruşturması tamamlandı.

Kıbrıspostası'nın haberine göre yürütülen soruşturma kapsamında yapılan incelemede söz konusu bombanın patlayıcı madde olan yangın söndürme bombası olduğu ortaya çıktı.

“Kanunsuz patlayıcı madde tasarrufu” suçlaması ile ilgili olarak bugün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarılan zanlı Muzaffer Girgin tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlanırken, “Kanunsuz patlayıcı madde tasarrufu” ve “KKTC’de izinsiz ikamet etmek” suçlaması ile mahkemeye çıkarılan zanlı Doğan Girgin ise tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

Mahkemenin uygun gördüğü teminat şartlarını yerine getiremeyen zanlı Muzaffer Girgin de hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderildi.

Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Engin Yıldız mahkemede verdiği ifadesinde, 21 Ağustos 2020 tarihinde alınan bir bilgide zanlı Muzaffer Girgin’e ait olan ve zanlı Doğan Girgin ile birlikte yaşadığı Arıtepe Sokak Yeniboğaziçi’ndeki evinde patlayıcı madde olan parça tesirli bomba olduğunun öğrenildiğini söyledi.

Zanlıların 22 Ağustos 2020 tarihinde tespit edilerek tutuklandıklarını söyleyen Yıldız, ayni gün zanlıların evinde yapılan aramada zanlıların evinin karşısındaki boş arazi içerisinde gömülü vaziyette alınan bilgideki tarife uygun, poşet içerisinde patlayıcı madde olan parça tesirli bomba olduğuna inanılan madde bulunduğunu açıkladı.

Yürütülen soruşturmanın tamamlandığını ifade eden Yıldız, KKTC’de izinsiz ikamet eden zanlı Doğan Girgin’in davaları görüşülünceye değin hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesini, zanlı Muzaffer Girgin’in ise uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

