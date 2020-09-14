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Yeniboğaziçi Belediyesi'nden Salamis Kamping Tesisi ile ilgili duyuru

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Yeniboğaziçi Belediyesi'nden Salamis Kamping Tesisi ile ilgili duyuru

Yeniboğaziçi Belediyesi, belediye sınırları içerisinde Kolimbos Ormanı’nda bulunan Salamis Kamping Tesisi alanında hafta içerisinde yapılacak olan yasal işlemlerden dolayı, sürekli ikamet eden veya tesis içerisinde geçici olarak kalan vatandaşların kendilerine ait gıda, özel eşya ve araçlarını alıp tesisten ayrılmaları gerektiğini bildirdi.
Yeniboğaziçi Belediyesinden yapılan duyuruda, ilgili yasaların Belediyeye verdiği yetki ile yapılacak olan yasal işlemlerden sonra kimsenin tesise giremeyeceği, girilmeye çalışılması durumunda da gerekli yasal işlemlerin uygulanacağı belirtildi.

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