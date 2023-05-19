UBP Milletvekili Hasan Küçük, Erdoğan’ın ilk turdaki başarısı ve Cumhur İttifakı’nın Meclis’te çoğunluğu elde etmesini, “Yeni yüzyıl zaferi” olarak niteledi

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Milletvekili Hasan Küçük, Türkiye’deki seçimlerde yeniden aday olan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ilk turdaki başarısı ve Cumhur İttifakı’nın Meclis’te çoğunluğu elde etmesini, “Yeni yüzyıl zaferi” olarak niteledi.

Yeniden aday olan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ilk turdaki başarısı ve Cumhur İttifakı’nın Meclis’te çoğunluğu elde etmesini, “Yeni yüzyıl zaferi” olarak niteleyen Küçük, “Daha güçlü TC, daha güçlü KKTC” vurgusu yaptı.

Önemli olanın sadece sandıktan çıkan oy değil, “yüreklerdeki oy” olduğunu belirten Hasan Küçük, “Bu yüzden bizlerde buralarda olduğumuz sürece Türk milleti ve varlığının, Kıbrıs Türkü’nün her daim varlığının, bağımsızlığının ve egemenliğinin; demokrasinin bize emrettiği ve çizdiği yasalar ve haklar temelinde mücadelesini vereceğiz” dedi.

