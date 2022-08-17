Yeni yasa tasarısına göre hangi köy hangi belediyeye bağlandı

Cumhuriyet Meclisi'nde komitede görüşülerek oyçokluğuyla onaylanan Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı'na göre hangi köy hangi belediyeye bağlandığı açıklandı.İşte Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı'na göre hangi köy hangi belediyeye bağlı olduğunu gösteren harita: