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"Yeni yapılanmaya ihtiyaç var"

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"Yeni yapılanmaya ihtiyaç var"

Dr. Bülent Dizdarlı artan vakaları “Filasyon Ekibi”nin yorulmasına bağladı, “yeni yapılanmaya, sayıca personel, araç gereç takviyesine acil ihtiyaç vardır” dedi

Dr. Bülent Dizdarlı sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:

“Güney’deki vaka sayılarının Kuzey’in altında kaldığı günler yaşıyoruz.,

Ve onu da bırakın günlük ortalama vaka sayımız yüz ellinin üzerindedir

Demek ki bir şeyler yanlış gidiyor.

Bir kere uzun dönem adeta deli gibi çalışıp hastalığın yayılmasını önleyen “Filasyon Ekibi” yorulmuştur. Artan vaka sayısına yetişememekte bu da sayının gün ve gün artmasına neden olmaktadır. Yeni yapılanmaya, sayıca personel , araç gereç takviyesine acil ihtiyaç vardır.

Filasyon ekibinin başarısı hastalığın yayılmasını önlemek için temeldir. Bu nedenle daima güçlü ve diri tutulmalıdırlar.

Kanaatimce tüm KKTC üç lokalizasyona ayrılarak, direk Bakan veya Müsteşar’a hesap veren birbirinden bağımsız üç ayrı ekibin tam donanımla tekrardan işe asılması gerekmektedir.”

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