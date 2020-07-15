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Yeni vaka yok, bir taburcu var

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Yeni vaka yok, bir taburcu var
15 Temmuz 2020 Çarşamba 19:58

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte bin 43 test yapıldığını ve pozitif vakaya rastlanmadığını açıkladı. Pilli, bir vakanın tedavisinin tamamlanarak taburcu edildiğini kaydetti.

Sağlık Bakanı Pilli yazılı açıklamasında, toplam test sayısının 50 bin 333’e ulaştığını ifade ederek, şimdiye kadar toplam vaka sayısının 117, iyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısının 105, tedavisi devam eden vaka sayısının da 8 olduğunu belirtti.

Yoğun bakımda yatan hasta bulunmadığını ifade eden Pilli, bugüne kadar 4 hastanın kaybedildiğini de anımsattı.

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