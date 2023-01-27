“Yeni tedbirler alacağız”

Başbakan Üstel, “İnsanlık dışı suçlara yönelik hükümet olarak yeni tedbirler almak için harekete geçmiş durumdayız” dedi

Başbakan Ünal Üstel, ülke insanının, kişiliğine, kültürüne, örf adet ve geleneklerine, her şeyden önemlisi evrensel insan haklarına yakışmayan, “kadına yönelik şiddet” ve “kadın cinayetleri” ile mücadele etmekten asla vazgeçmeyeceklerini vurguladı.

Başbakan Üstel, bu konuda ellerinden gelen tüm çabayı ortaya koymakta kararlı olduklarını ifade ederek, “Çağımıza, ülkemize, kültürümüze ve bizlere asla yakışmayan, bu insanlık dışı suçlara yönelik hükümet olarak yeni tedbirler almak için harekete geçmiş durumdayız” dedi.

Başbakan Ünal Üstel, hunharca öldürülen Zehie Helin Reessur’a Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diledi.

Başbakan Üstel yayımladığı başsağlığı mesajında, 16 yaşındaki gencecik Zehie Helin Reessur‘un öldürülmesinin hunharca işlenmiş bir cinayet olmasının yanı sıra, “kadına yönelik şiddetin” önlenmesi konusunda devlet, hükümet ve halk olarak yeni ve radikal adımlar atılması gerekliliğini de gözler önüne sermiş bir olay olduğunu söyledi.

Başbakan Üstel, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Kadına yönelik şiddete karşı daha önceki dönemlerde ortaya konan ulusal eylem planının tam olarak hayata geçirilmesi, varsa eksiklerinin giderilmesi, bu tarz suçlara ilişkin polisimizle yürütülen çalışmaların daha da geliştirilmesi konularında gerekli çalışmaların başlatılması talimatını vermiş durumdayım.

Bu sorun, siyaset üstü ve toplumsal bir sorundur. Ve bu sorun ancak toplumun tüm kesimlerinin ve paydaşların bir araya gelerek ortak akıl üretmeleri ile azaltılabilir veya ortadan kaldırılabilir.

Kimsenin kuşkusu olmasın, ülkemiz insanının, kişiliğine, kültürüne, örf adet ve geleneklerine ve her şeyden önemlisi evrensel insan haklarına yakışmayan, Kadına Yönelik Şiddet ve Kadın Cinayetleri ile mücadele etmekten asla vazgeçmeyerek, elimizden gelen tüm çabayı ortaya koymakta kararlıyız.

Bu vesileyle bir kez daha Zehie Helin Reessur evladımıza allahtan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dilerim.”

