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Yeni sınıflar ve okullar yapılmalı

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KTOEÖS tüm kaynakların seferber edilerek yeni sınıflar ve okullar yapılmasını talep etti

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Yeni sınıflar ve okullar yapılmalı

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Tahir Gökçebel, hükümetlerin halkın sorunlarını çözmek için oluşturulması ve ana gailelerinin de bu olması gerektiğini kaydetti. Gökçebel, geleceğini halkın gittiği devlet okullarında gören hükümetlere acilen ihtiyaç olduğunu da ifade etti.
KTOEÖS Başkanı Tahir Gökçebel yaptığı yazılı açıklamada, pandemi dönemiyle birlikte kamusal hizmetlere erişimin, bu hizmetlerden nitelikli şekilde faydalanmanın daha da zorlaştığını belirtti.
Ülkede yaşanan ekonomik ve sosyal sorunlara değinen Gökçebel, sürekli kurulup bozulan hükümetlerin halkı bezdirdiğini kaydetti.
“Kurulan hükümetlerin Karpaz Meslek Lisesi gibi tehlike arz ettiğini ve moloz yığınına dönüştüğünü” iddia eden Tahir Gökçebel, geleceğini halkın gittiği devlet okullarında gören hükümetlere acilen ihtiyaç olduğunu kaydetti.
Gökçebel eğitimle ilgili taleplerini de şöyle sıraladı:
“1) Tüm devlet okullarının reel, yıllık harcayacağı bir bütçesi olmalıdır
2) Eksik kadrolar, sınıflar, araç-gereçlerle idare eden devlet okulları kader olmaktan çıkarılmalıdır.
3) Çağdaş, bilimsel, laik eğitimi öne çıkaran, eşitsizlikleri ortadan kaldıran, özel okullara ihtiyacı bitiren, sağlıklı, güvenli, donanımlı devlet okulları politikası hayata geçirilmelidir.
4) Nüfusu 500-600 öğrenciyi aşmayan; mevcut sınıf sayısı 40-50 öğrenci olan sınıflar yerine maksimum 25 kişilik sınıfları olan okullara ihtiyaç vardır. Tüm kaynaklar seferber edilerek yeni sınıflar ve okullar yapılmalıdır.”
 
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