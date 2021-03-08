Yeni sanayi bölgesi için 105 Milyon TL

Türkiye Ticaret Bakanı Ruhsan Pekcan, ülkemizde yeni bir sanayi bölgesi için 105 Milyon TL’lik kaynak aktarımı sözü verdi





Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Ruhsan Pekcan ve beraberindeki heyetinin adamızdaki ziyareti ile ilgili hazırlanan bir video ile kısa bir açıklama yaptı.

Arıklı, şu yorumda bulundu:

“ KKTC’yi üreten, ürettiğini de satabilen bir ülke haline getirmek boynumuzun borcu. Anavatan üretebilelim, bunun için ihracatta yönelik yeni sanayi bölgesi kuralım diye bize 105 milyon TL kaynak ayırdı. Ülkemize bir çalışma ziyareti yapan Türkiye Ticaret Bakanı Sayın Ruhsar Pekcan ile iki ülke arasındaki ticari engelleri ortadan kaldıracak yol haritasını planladık. Allah yar ve yardımcımız olsun”

