Yeni pasaportlar tamamlanıyor

Pasaport tedarik sorunu çözüldü. 2-3 gün içinde teknik çalışmaların tamamlanmasının ardından yeni pasaportlar verilmeye başlanacak



İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, pasaport tedarik sorununun çözüldüğünü, 2-3 gün içinde teknik çalışamaların tamamlanmasının ardından yeni pasaportların verilmeye başlanacağını kaydetti.

Göreve geldikleri ilk günlerde küresel çapta yaşanan çip sorunu dolayısıyla KKTC pasaport cüzdanlarında sorunlar yaşandığını ve eldeki stoklarda sadece bin civarı pasaport cüzdanı kaldığını gördüklerini belirten Bakan Öztürkler, bu sıkıntının aşılmasına kadar önce KKTC’den TC’ye arabayla gidişlerin çipli kimliklerle yapılmasının önünün açıldığını, daha sonra da 11 yaş altı çocuklara çipli kimlik verilebilmesi için yasal düzenleme yapıldığını, tüm bu adımlarla pasaport ihtiyacının bir nebze azaltıldığını fakat esas sorunun çözümü için de aynı günlerde çok yönlü girişimlerin devam ettirildiğini söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü ile iş birliği içerisinde yürütülen çalışmalarla da pasaport sorununun tamamen çözüldüğünü ifade eden Öztürkler, “Devlet olarak vatandaşımıza karşı sorumluluklarımız vardır. Bu bilinçle hareket ediyoruz. Yeni nesil pasaportlarımız, uluslararası standartlarda, özel güvenlik kodları ile tüm baskı, onay işlemleri KKTC Nüfus Kayıt Dairesi'nin baskı makinelerine uygun şekilde hazırlandı. Gelirken yanımızda 1800 adet pasaportla geldik. Önemli olan konu burada yürütülen çalışmalar neticesinde 5-6 yıl bizlere yetecek 60 bin adet pasaport basacak malzemenin tedarik edilmiş olmasıdır. İki üç gün içerisinde teknik arkadaşların yazılımları tamamlamaları ve test denemelerinin yapılmasının ardından yeni KKTC pasaportlarımızı vatandaşlarımıza vermeye başlayacağız ”dedi.

Temel vizyonlarından birinin Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) projesine olduğuna dikkat çeken Öztürkler, 25 Aralık yerel seçimlerin tamamlanmasının ardından belediyelerle yürütülen projenin şubat-mart ayları gibi neticelenmesi, eksiklerin giderilmesi sonrasında Mekansal Adres Kayıt Sistemi ile de kimseyi evine kapatmadan, çağdaş bir şekilde nüfus sayımı yapılabileceğini açıkladı.

