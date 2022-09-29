banner875
banner815
Çakmakla oynayan çocuk evi kül ediyordu
Çakmakla oynayan çocuk evi kül ediyordu
21 0
Tel tuzakla yaban hayatı yok ediliyor
Tel tuzakla yaban hayatı yok ediliyor
41 0
 
Klasik Hazine Avını Karakaya kazandı
Klasik Hazine Avını Karakaya kazandı
22 0
Meteoroloji Dairesi'nden toz uyarısı
Meteoroloji Dairesi'nden toz uyarısı
25 0
Devlet okulu idarecileri, üsluplarına dikkat etmeli
Devlet okulu idarecileri, üsluplarına dikkat etmeli
74 0
Driftte ilk yarışı Yücebaş kazandı
Driftte ilk yarışı Yücebaş kazandı
10 0
Kapanışın galibi Yenicami
Kapanışın galibi Yenicami
66 0
banner878

Yeni pasaportlar tamamlanıyor

banner476

Pasaport tedarik sorunu çözüldü. 2-3 gün içinde teknik çalışmaların tamamlanmasının ardından yeni pasaportlar verilmeye başlanacak

banner825
Yeni pasaportlar tamamlanıyor

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, pasaport tedarik sorununun çözüldüğünü, 2-3 gün içinde teknik çalışamaların tamamlanmasının ardından yeni pasaportların verilmeye başlanacağını kaydetti.
Göreve geldikleri ilk günlerde küresel çapta yaşanan çip sorunu dolayısıyla KKTC pasaport cüzdanlarında sorunlar yaşandığını ve eldeki stoklarda sadece bin civarı pasaport cüzdanı kaldığını gördüklerini belirten Bakan Öztürkler, bu sıkıntının aşılmasına kadar önce KKTC’den TC’ye arabayla gidişlerin çipli kimliklerle yapılmasının önünün açıldığını, daha sonra da 11 yaş altı çocuklara çipli kimlik verilebilmesi için yasal düzenleme yapıldığını, tüm bu adımlarla pasaport ihtiyacının bir nebze azaltıldığını fakat esas sorunun çözümü için de aynı günlerde çok yönlü girişimlerin devam ettirildiğini söyledi.
Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü ile iş birliği içerisinde yürütülen çalışmalarla da pasaport sorununun tamamen çözüldüğünü ifade eden Öztürkler, “Devlet olarak vatandaşımıza karşı sorumluluklarımız vardır. Bu bilinçle hareket ediyoruz. Yeni nesil pasaportlarımız, uluslararası standartlarda, özel güvenlik kodları ile tüm baskı, onay işlemleri KKTC Nüfus Kayıt Dairesi'nin baskı makinelerine uygun şekilde hazırlandı. Gelirken yanımızda 1800 adet pasaportla geldik. Önemli olan konu burada yürütülen çalışmalar neticesinde 5-6 yıl bizlere yetecek 60 bin adet pasaport basacak malzemenin tedarik edilmiş olmasıdır. İki üç gün içerisinde teknik arkadaşların yazılımları tamamlamaları ve test denemelerinin yapılmasının ardından yeni KKTC pasaportlarımızı vatandaşlarımıza vermeye başlayacağız ”dedi.
Temel vizyonlarından birinin Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) projesine olduğuna dikkat çeken Öztürkler, 25 Aralık yerel seçimlerin tamamlanmasının ardından belediyelerle yürütülen projenin şubat-mart ayları gibi neticelenmesi, eksiklerin giderilmesi sonrasında Mekansal Adres Kayıt Sistemi ile de kimseyi evine kapatmadan, çağdaş bir şekilde nüfus sayımı yapılabileceğini açıkladı.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.