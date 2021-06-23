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Yeni partide yeni yüzler olacak

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Bertan Zaroğlu, “Mevcut siyasi dinozorların olmayacağı, gençlerden ve yeni yüzlerden oluşan bir siyasi parti kuracağız. Tüm siyasi partilerden yeni katılımlar bekleniyor” dedi

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Yeni partide yeni yüzler olacak
 
YDP milletvekili Bertan Zaroğlu, yakında partisinden istifa edeceğini ve arkadaşlarıyla yeni bir siyasi parti kuracağını belirtti.
Zaroğlu, “Mevcut siyasi dinozorların olmayacağı, gençlerden ve yeni yüzlerden oluşan bir siyasi parti kurulacak. Hazırlıklar tamamlanıyor. Tüm siyasi partilerden yeni katılımlar bekleniyor” dedi.
2 bin kişinin YDP’den istifa edip ve yeni oluşuma geçeceğini dile getiren Zaroğlu, YDP’de istifaların kabul edilmediğini, oyalamaya çalışıldığı kaydetti.
AD-HOC komitesine koltuk değneği olduğuyla ilgili kendisine haksız eleştiriler yapıldığını söyleyen Zaroğlu, “Bana dünyaları bağışlamadılar. Ad- hoc komite başkan yardımcılığı seçilmem aslında başıma büyük bela. Komiteye girerken, hükümete ve muhalefete erken seçim tarihi konusundaki önerilerinde eleştirilerde bulundum” diye konuştu.
Erhan Arıklı’nın eski üyeleri partiye katılım varmış diye tanıttığını iddia eden Zaroğlu,  “Erhan Bey nikah tazeliyor. Girne ilçe binasında zaten üye olan insanlara rozet takıyor. Algı yönetimi yapıyorlar. 3 bin 800 oyla aday olacak denildi, kandırmayın rezil olacaksınız dedik dinletemedik. 2 bin oy aldı diğer yarısı nereye gitti?” diye sordu.
 
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