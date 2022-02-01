Yeni parti değerlendirme aşamasında

Meclis Eski Başkanlarından Dr. Sibel Siber, ülkede yeni bir partiye ihtiyaç var mı, yok mu noktasında görüşmelerin sürdüğünü belirtti



Eski Başbakan ve Meclis Başkanlarından Dr.Sibel Siber, gündeme düşen parti kuracağı iddialarıyla ilgili konuştu.

Söz konusu konunun henüz değerlendirme aşamasında olduğunu belirten Siber, ülkede yeni bir partiye ihtiyaç var mı, yok mu noktasında görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

Oluşumun içerisinde bulunacak isimler konusunun konuşulmadığını dile getiren Siber, kendisini sosyal demokrat olarak tanımladığını belirtti ve yeni bir oluşum olacaksa, onun da aynı çizgide olacağını belirtti.

“Siyasette bir heyecan, bir ruh eksikliği var” diyen Siber, insan odaklı ve ayakları yere basan politikaların konuşulması gerektiğine vurgu yaptı.

Popülist söylemlerden uzak durulması gerektiğine vurgu yapan Sibel, popülist söylemlerin ülkeyi hiçbir yere götürmediğinin altını çizdi.

Siber, siyasi anlayışının; “her milletvekili bakan olacak” yaklaşımdan uzak olduğunu da dile getirirken; “seçmen milletvekillerinin yasa yapsın diye seçiyor, Bakan olsun diye değil” dedi.

