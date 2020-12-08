Yeni Kuzey Lefkoşa Kanalizasyon Ana Taşıyıcı Hattı Projesi hızla ilerliyor

Avrupa Birliği (AB) Kıbrıslı Türklere yardım misyonu tarafından finanse edilen projenin Lefkoşa’nın kanalizasyon altyapısına önemli bir katkı yapmasının hedeflendiği Yeni Kuzey Lefkoşa Kanalizasyon Ana Taşıyıcı Hattı Projesi’nde çalışmaların yüzde 55’inin tamamlandı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından yürütülen Yeni Kuzey Lefkoşa Kanalizasyon Ana Taşıyıcı Hattı Projesi’nde çalışmaların yüzde 55’inin tamamlandığı bildirildi.

LTB tarafından yapılan yazılı açıklamada, Avrupa Birliği (AB) Kıbrıslı Türklere yardım misyonu tarafından finanse edilen projenin Lefkoşa’nın kanalizasyon altyapısına önemli bir katkı yapmasının hedeflendiği belirtildi.

Lefkoşa Kanalizasyon Master Planı çerçevesinde yürütülen Ana Taşıyıcı Hat Projesi kapsamında bugüne kadar 9 bin 800 metre boru döşendiği kaydedilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

‘‘LTB’nin faydalanıcı olarak yer aldığı projede 3 bin 450 metrelik alanda ise çalışmalar devam etmektedir. 9 Kasım 2020 tarihine kadar tüm boru hattının yüzde 75‘i döşenmiş olup 4 adet pompa istasyonundan ise 2’sinin inşaatı devam ediyor. 15 Temmuz 2019 tarihinde AB ile yüklenici firma olan Türkiye’den Çeltikçioğlu Cons. İnd.& Trade. Ltd.Co. ile Abdurrahim Temiz Mühendislik Şirketi’nin oluşturduğu konsorsiyum arasında imzalanan sözleşme ile başlayan ve 10.3 milyon Euro (yaklaşık 98 milyon 715 bin TL) proje maliyeti olan dev projenin Nisan 2021’de tamamlanması planlanıyor.’’

Açıklamada, şehrin 30 yıl sonraki nüfus gelişimi göz önüne alınarak hazırlanan projenin, Haspolat Atık Su Arıtma Tesisine atık su taşıyan kanalizasyon ana hattının kapasitesinin artırılmasını hedeflediği kaydedildi.

Yeni hattın ‘‘aşırı yük, aşırı koku ve çevre sorunlarının’’ önüne geçilmesini hedeflediği belirtilen açıklamada, projenin ileride Gönyeli ile Alayköy bölgelerini de kapsayabileceği ifade edildi.