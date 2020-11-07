Yeni kitaba özel kutlama

Şu sıralar yeni kitabının yayınlanmasının mutluluğunu yaşayan yazar Çiğdem Dürüst’e sevenleri tarafından özel bir kutlama etkinliği düzenlendi.“Eğitim sisteminde bireyi tanıma ve test dışı teknikler” adlı kitabı Hakan Uşaklı ve Mehmet Taki ile birlikte hazırlayan Çiğdem Dürüst için Girne’de önceki akşam sürpriz bir etkinlik yapıldı.Girne’nin gözde restoranı Mersinli Ciğerci Oktay Usta’da sevenleriyle bir araya gelen Dürüst’e, kitabın kapak görselinin yer aldığı çerçeve hediye edildi.Mersinli Ciğerci Oktay Usta’nın enfes yemekleri eşliğinde sohbet edip keyifli saatler geçiren Çiğdem Dürüst ve sevenleri, bu özel gecede bir arada olmanın sevincini yaşadı.