Yeni kabine için ne dediler?

ACAYİPLİK 1:

ACAYİPLİK 2:

ACAYİPLİK 3:

ACAYİPLİK 4:

ACAYİPLİK 5:

ACAYİPLİK 6:

ACAYİPLİK 7:

ACAYİPLİK 8:

ACAYİPLİK 9:

“Sevgili Olgun Amcaoğlu’nun Maliye’den eğitime geçişi sanırım gelecek nesillere yönelik olarak sıkı tasarruf tedbirlerini içselleştirmeleri üzerine kurulu bir uzun soluklu politikanın parçası.Dışişleri bakanımızın da bizi 2000’li yılların başına götürdüğü, nostaljik anımsamalarla baş başa bıraktığı olgusu da bu kabinenin güzellikleri arasında.”Türk Dil Kurumu'na baktım.kelimesinin anlamı ne diye…diye yazdı TDK…Gerçekten de “göreneğe, olağana aykırı, garip, tuhaf, yadırganan” bir hükümetimiz oldu.Zaten süreç de öyle değil miydi?Gelin nasıl bir acayip süreç yaşadık, hep birlikte inceleyelim…Ersan Saner “seçilmiş” bir UBP Başkanı değil!.. Saner’in seçilmeden UBP adına hükümet kurması acayipliklerin başında geliyor.Kurultayını yapamamış/tamamlayamamış UBP’nin ilk tur kurultayında ikinci tura kalan yani en çok oyu alan iki siyasinin resmen kafası kesildi. Adamların ikinci turda yarışması engellendi, kurultay darbe ile durduruldu, bununla da kalınmadı, adamlar kabineye alınmadı, bakanlıktan da oldular… Bu da tarihe geçen ikinci acayiplik oldu.Bu hükümet bir azınlık hükümetidir. Komitelerde çoğunluğu yoktur. Hiçbir şey geçiremezler, yasalaştıramazlar. Üstelik güven oylaması bile muamma… Böylesi bir durum da üçüncü acayiplik oldu.Eski hükümet döneminde “Özel Jet Skandalı” nedeniyle görevden alınan Ünal Üstel yeniden bakan yapıldı. Ersin Tatar başbakan olarak bizzat görevden aldığı siyasiyi şimdi “Cumhurbaşkanı” olarak yeniden bakan diye onayladı. Bu da baştan sona acayiplikler serisi olmaya bir olaydır. Madem ki atayacaktınız geçmişte neden görevden aldınız? Göreneğe, olağana aykırı, garip, tuhaf, yadırganan!Tahsin Ertuğruloğlu yıllar sonra yeniden bakan yapıldı. Üstelik de siyaseti bıraktığı, kendi sağlığı için eve kapandığı bir dönemde Tahsin Bey yeniden sahneye çekildi… UBP’de “dış politika” denilince akla ilk gelen Oğuzhan Hasipoğlu da böylelikle ekarte edilmiş oldu… Göreneğe, olağana aykırı, garip, tuhaf, yadırganan!Eski bakanların yerleri değişti, çok tuhaf bir tablo ortaya çıktı. Yılların maliyecisi, aylardır Maliye Bakanı görevinde bulunan Amcaoğlu Eğitim Bakanı oldu. İzlerken inanamadım, herhalde yanlış duydum dedim… Meğer kulaklarım iyi çalışıyormuş, Eğitim Bakanı Amcaoğlu… Göreneğe, olağana aykırı, garip, tuhaf, yadırganan…Eski Tarım Bakanı Dursun Oğuz, Maliye Bakanı oldu. Zaten bu cümle bile acayipliği açıklamaya yeterli. Daha fazla üzerine bir şey yazmaya gerek var mı?Koral Çağman baştan sona acayip bir süreç yaşattı. UBP ile DP hükümet için görüşürken YDP’lilere sert çıktı, “Benim onayımla Erhan Arıklı ve Bertan Zaroğlu bakan olamaz, onay vermem” dedi, yurtsever kesimden alkış topladı… Hatta demokrasi yürüyüşüne katıldığını söyleyenler oldu. Dün itibarıyla da “bakan yapmam-onaylamam” dediği Erhan Arıklı ile aynı kabineye girdi… Ah ki ne ah…Cumhurbaşkanlığı seçim sürecince Türkiye müdahalelerine karşı sözleri ile dikkat çeken Serdar Denktaş da olağanüstü bir acayiplik sergileyerek müdahalenin ürünü UBP-DP-YDP Hükümeti’ne onay verdi…***Acayip hükümetin listesine sizler de ekleyebilirsiniz, elbette dahası vardır.Düşünebiliyor musunuz?En "normal" şey Ali Pilli'nin Sağlık Bakanı kalması oldu.. Ne tuhaf!Bir Kemal Dürüst eksik, bir de Ejder Aslanbaba!..Sağduyuya, göreneğe, olağana aykırı, garip, tuhaf, yadırganan, yabansı…Diyeceklerim bu kadar…Tebrikler (!)“Tek tek her bakana sorun; Dursun Oğuz hariç, mutlu olan yok. Anlam veren yok.Arıklı ve DP’li bakanlar hariç. Dursun Oğuz da ne olduğunun farkında değil?Maliyede herkesin takdir ettiği adamı al; Eğitim yap; kaos döneminde eğitimi yöneteni al, Tarım yap. Tarımı al, maliye yap. Hepsi yerinde kalsa ne olurdu? Anlayan yok; kendileri de dahil.Denge falan da değil.5’inci sınıf bir memurun elinden çıkan, memleketi de bilmeyen biri yapsa kabineyi, ancak böyle olur.Dert memleket falan da değil, anladım.Ya kaydırma var okurken yanlış okudu Ersan Saner; ya da innik minnik. Zira siyasi, ekonomik ya da toplumsal bir bakış açısı yok.Ersan beyin, hem Başbakan, hem parti başkanı olmak için kurmaya çalıştığı bir denge... UBP’liler bu oyunu bozar. Ya da bu oyun hepimizi bozar.Daha kötü ne olabilir dedikçe, “aha bu” diyen bir siyasi yapı.”“2010 yılı cumhurbaşkanlığı seçimleri geldi aklıma. UBP parti meclisi oy birliği ile Dr. Derviş Eroğlu’nu cumhurbaşkanı adayı gösterme kararı almıştı. Türkiye'de olsam AK Parti'ye oy verirdim deyen Talat’ın yeniden kazanabilmesi için UBP'de genel başkanlık yapmış ve parti meclisinde Dr. Derviş Eroğlu'nun adaylığına onay vermiş Tahsin Ertuğruloğlu birileri tarafından aday yapılmıştı. O Tahsin Ertuğruloğlu Saner kabinesinde Dışişleri Bakanı. Ne tesadüf değil mi?”“Tarım Bakanı ansızın Maliye Bakanı olur, emekli olanlar ansızın bakan olur...Maliye Bakanı da Eğitim Bakanı olur...Belki ben da yarın sabah Astronot olurum!Bu ne yahu!E talimatla yönetilmede farketmez tabii...”Bu Takım 10-0 mağlup olur!..Teşbihte hata olmaz. Bir futbol takımı Teknik Direktörü, kalecisi, savunma hattı ve forvet hattı ile bir bütündür. Bu hatlar arasında koordineyi sağlayacak, takımın bel kemiği olarak da nitelendirilen orta sahasında beyin vazifesi görecek oyuncuları da olmalıdır.Takımın hocası bir başka deyişle Teknik Direktörü, kalecisini forvet hattına, beyin görevini yapacak orta sahasındaki oyuncusunu sağ açık mevkine, senterhafını sol açığa, kanat hücumlarını deneyimleri ile takımı, yetenekleri ile kanat hücumuna sokacak beklerini de olmadık yerlerde görevlendirirse o takımın değil galip gelmesi berabere bile kalması mucize olur.Bizim KKTC’yi ekonomi ve pandemi takımlarının karşısında galip getirecek takım kuruldu denildi. Belirttiğim gibi kaleci forvette, senterhaf sol açıkta, beyin takımını oluşturacak Olgun Amcaoğlu,, Dursun Oğuz, Nazım Çavuşoğlu gibi oyuncuları, alakaya maydanoz yerlere kondu.Üstüne üstlük yıllardır takımda yer alamayan ve maçları tribünden izleyen oyuncular, kondisyonlarının olup olmadığına bakılmaksızın takımın en önemli mevkilerine kondu.Ve bu takımın, bırakın açık farkla galip gelmesini bırakın, berabere bile kalmasını beklememeliyiz. Bana sorarsanız bu takım rakip karşısında 10-0 mağlup olmaktan kurtulmaz.