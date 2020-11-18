Yeni jeneratörler bir ay içinde hazır

Bakan Taçoy, 50 megawatlık jeneratörlerin 15 gün içerisinde Türkiye’den adaya gelebileceğin ve en geç bir ay içerisinde kurulabileceğini açıkladı



Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne 50 megawatlık jeneratör yatırımı ile, 75 megawatlık bir güç elde etmek için başlatılan girişimin başarıyla sonuçlandığını söyledi.

Taçoy, çalışmaların başarıyla tamamlanmasına emek koyan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye Elektrik Anonim Şirketi’ne teşekkür etti.

Türkiye Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) ile varılan anlaşmanın detaylarını Haber Kıbrıs’a açıklayan Taçoy, 15 gün içerisinde adaya gelebilecek iki mobil jeneratörün, toplamda en geç bir ay içerisinde kurulabileceğini vurguladı. Zemin etüt çalışmalarının başladığını açıklayan Taçoy, “50 megawatlık toplam iki jeneratör. Kurulacak ek bir sistemle, iki jeneratörün ısısından 25 megawatlık daha, yani toplamda 75 megawatlık enerji almak mümkün. Mazot ile çalışacak jeneratörler, LNG (doğalgaz) enerji sistemine de çevrilebilir” dedi.

Taçoy, konuyla ilgili Haber Kıbrıs’ın sorularını yanıtladı. Taçoy’un açıklamaları şöyle:

“Jeneratör projesi üzerinde bir aydan fazla bir süredir çalışıyoruz. Mobil jeneratör olmak kaydıyla Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nden alınacak ve devletler arası kira mukavelesi yapılacak.

Daha önceden randevulaştık ve EÜAŞ Müdürü adaya geldi. İki adet toplam 50 megavatt jeneratör hazırdır. Mazotla üretim yapan bu jeneratörler, doğalgaz sistemine de döndürülebilecek. LNG yakıtı gelmesi halinde çift yakıtlı çalışan jeneratörler, acil durumlarda devreye girebilecektir.

Ek olarak, çevrim içi bir ünite kurularak, buradan çıkacak sıcak suyla 25 megawatlık yeni bir tesis kurma imkanı var. Bunu yaparsak, 50 megawat enerji yerine 75 megawat enerji üretebileceğiz. Bu aynı zamanda maliyetleri yüzde 50 aşağıya çekecek. 50 megawatlık yatırım yapıp, 75 megawat enerji elde edeceğiz.

Şu anda Kıb- Tek'in bankalara olan borcu 190 milyon TL olarak görülse bile, devletten 80 milyon, Maliye'den yapılacak mahsuplaşma ya da ödeme planlarıyla borç daha da aşağıya düşecektir. Kasamızda 62 milyon TL kullanılabilir paramız vardır. Direk nakit paramız...

Ayrıca Kasım ayı sonuna kadar yapılacak tahsilatla kasamız 50- 70 milyon TL artıda olacak. Borç bu durumda 120 milyon TL civarlarına düşecek. Hedef Ocak sonu ile Kıb- Tek'in borçlarını sıfırlayacaktır.

Bizim duruşumuz ve projelerimiz, kurum tarafından doğru kullanılmış ve bugün Kıb- Tek, ülkeyi enerjisiz bırakmayacak, fazla üretim yapacak, ilişkilerini de güçlendirmiş bir vaziyettedir. Kurulacak olan mobil jeneratörler yer etüdü biter bitmez 15 gün içerisinde adaya gelebilir. Bizim yedek trafo sistemimize bağlanacak sistem açıktır. Varolan depolarımız içerisine mazot stoku yapılabilir. Jeneratörlerin kurumu için teknik personel adaya gelmeye hazırdır.”

