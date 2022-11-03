Yeni havalimanında neler olacak?



Yeni Havaalanı Proje Mimarı Tunç Adanır başta olmak üzere, şirket temsilcileri, son gelişmeler hakkında bilgiler paylaştı.

Aktarılan bilgiler şu şekilde:

“Yeni havalimanı 128 bin metrekarelik terminal alanına sahip, toplam 85 bin metrekarelik açık ve kapalı otoparkı olacak, yeni VIP binası olacak.



Girişler, 4 sağda ve 4 solda olmak üzere x-ray cihazlarıyla sağlanacak. Ardından geçilecek alanda yolcuları 60 adet check-in noktası karşılayacak. Burada verilen bagajlar, elektronik sistemler ve güvenlik tarama cihazlarıyla el değmeden 15 metre aşağıya indirilecek, uçağa güvenli bir şekilde taşınacak.



4.5 kilometrelik de bir bagaj ray hattına sahip olan terminal, ilk aşamada 10 milyon yolcu kapasitesine sahip olacak şekilde projelendirilmiş olsa da, ileride olabilecek gelişmelere göre büyüyebilecek şekilde planlanıyor.



Hızlı geçişlerin sağlanması açısından da giden yolcu için 24 adet, gelen yolcu için 20 olmak üzere 44 pasaport kontrol noktası, engelli ve özel geçişler yer alacak, buna göre de muhaceret görevlisi sayısı artırılacak.



3200 metre uzunluğundaki pistler kullanıma hazır durumda. Tüm operasyonların bu pistlere aktarılmasının ardından, şu anda kullanılan pist ve taksi yolları da sökülerek, tekrardan yeni teknolojilere uygun olarak yapılacak. Ardından onlar da kullanılmaya başlanacak.



Eski havalimanı binası ise, diğer hizmetler için kullanımda olacak.



Güvenliğin sağlanması için, servis araçları ve yolcu araçları ayrı bölmelerden alana giriş yapacak.”



