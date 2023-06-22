Yeni Havalimanına DR.Küçük İsmini Halk İstiyor

Dr. Küçük Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Küçük, yeni havalimanına Dr. Fazıl Küçük isminin verilmesine Kıbrıs Türkü’nün talip olduğunu belirtti ve “Vatandaşlarımız, attıkları binlerce imza ile taliptir. Milletvekilleri, tüm belediye başkanları ve muhtarlar bu talep için imza attı. Bu imzayı atanlar toplumu temsil eden kişilerdir” dedi

Dr. Fazıl Küçük Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Küçük, dün Kıbrıs TV’de Hasan Hastürer’in konuğu oldu.Mehmet Küçük, yeni havalimanına Dr. Fazıl Küçük isminin verilmesi konusunda açıklamalarda bulundu.Rum Yunan ikilisinin dünya kamuoyunu kandırmaya çalıştığını, Kıbrıs meselesinin 1974’te başladığını iddia ederek “işgal var” dediğini söyleyen Mehmet Küçük, Dr. Fazıl Küçük Vakfı’nın ise mini bütçesiyle, kısıtlı imkanlarla Kıbrıs Türkünün verdiği mücadeleyi dünyaya anlatmak için çalıştığını vurguladı.Mehmet Küçük, yeni havalimanına Dr. Fazıl Küçük isminin verilmesinin de bu mücadelenin parçası olduğunu ifade etti.Havalimanın isminin Dr. Fazıl Küçük ismi olması teklifinin, zamanın başbakanı Hüseyin Özgürgün’den geldiğini açıklayan Mehmet Küçük sözlerine şöyle devam etti:“Aradan kaç hükümet değişti, kaç başbakan geçti bugünlere gelindi. Şimdi bu bizim teklif bizim isteğimiz gibi gösteriliyor. Bu bizim değil Kıbrıs Türk halkının isteği ve arzusudur.Havalimanına yılda 2 milyon turist gelecek, binlerce öğrenci gelecek.Bu insanlar geldiğinde Dr. Küçük kimdir bunu öğrenecek. Bu Kıbrıs Türkü için kazançtır. Şehitlerimizle askerimizle sorunumuz yok. Şanlı ordumuza saygımız sonsuz. Ama yeni havalimanı yapılıyorsa yeni isim olmalı”Mehmet Küçük, yeni havalimanına Dr. Fazıl Küçük isminin verilmesine Kıbrıs Türkü’nün talip olduğunu belirtti ve “Vatandaşlarımız, havalimanının isminin Dr. Fazıl Küçük olması için başlattığımız kampanyaya attıkları binlerce imza ile taliptir. Milletvekilleri, tüm belediye başkanları ve muhtarlar da imza attı.Bu imzayı atanlar toplumu temsil eden kişilerdir.” dedi.Dünyaya Kıbrıs Türkünün verdiği mücadeleyi anlatmak gerektiğine dikkat çeken Küçük, “Biz havaalanı isminin değiştirilmesi için uğraşmıyoruz. Ercan isminin değiştirilmesi için hiçbir girişimimiz olmadı. Sadece yeni havalimanı yapılmaya başladığında yeni isim konulmasını ve bunun da Dr. Fazıl Küçük Havalimanı olması için mücadele başlattık” dedi.Yeni yapılan havalimanına Dr. Fazıl Küçük isminin verilmesini için ülkeyi yönetenlerle temas kurmaya çalıştıklarını söyleyen Küçük “Maalesef çok üzülerek söylüyorum, Başbakan Üstel’den randevu alamıyoruz. Maalesef Başbakan Müsteşarının sekreter yardımcısı ile temastaydık, ama onunla da bağlantımız koparıldı” diye konuştu.Dr. Fazıl Küçük Vakfı olarak uzun bir süre önce başlattıkları imza kampanyasına ülkenin dört bir yanından kurum, kuruluş, belediye başkanı, muhtar ve vatandaşlar olmak üzere binlerce kişinin imza verdiğini vurgulayan Mehmet Küçük, partilerden de tümünün katıldığını ve 28 milletvekilinin imza koyduğunu belirtti. Ancak UBP üst yönetiminden gelen emir nedeniyle bu imza kampanyasına sadece 6 milletvekilinin imza verdiğini söyleyen Küçük, Bakanlar Kurulu’ndan da 2 bakanın imzaladığını açıkladı.Küçük, geçtiğimiz gün ülkemize ziyarette bulunan Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın Anıttepe’ye ziyaretinde ayaküstü konuştukları Başbakan Üstel’e ‘Bu yeni havalimanının ismi neden Dr. Fazıl Küçük Havalimanı olmasın diye sorduğunu anlatarak Başbakan’ın kendisine bu konuda adım atmaları için Türkiye’den onay gelmesi gerektiğini söylediğini anlattı. Ancak bu konunun Türkiye tarafından değil KKTC Bakanlar Kurulu tarafından Meclise taşınabileceğini vurgulayan Mehmet Küçük, Ankara’nın yeni havalimanın isminin Dr. Fazıl Küçük Havalimanı olmasına hayır demediğini bildiğini kaydetti.Bu konunun Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gündemine gelmesini Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın engellediğini kendisine aktardığını açıklayan Mehmet Küçük, Arıklı’nın milli görüşten çekindiği için bunu gündeme getiremediğini vurguladı.Küçük “Biz bu havalimanına isim olarak ne Makarios’un ne de Klerides’in isminin verilmesini istedik. Biz bu havalimanına Kıbrıs Türkü’nün özgürlük mücadelesi lideri Dr. Küçük’ün isminin verilmesini istiyoruz” dedi.HASTÜRERProgramda kendi görüşlerini açıklayan Hasan Hastürer ise Kıbrıs Türkü’nün liderinin yeni havalimanına isminin verilmesi konusunun tartışılacak bir mesele olamayacağını söyledi.“Dr. Küçük’ün hakkını veremedik. Anıttepe sahipsiz, görevli yok” diyen Hastürer “Yeni Ercan’a Dr. Fazıl Küçük isminin verilmesini, sadece ailesinin bir isteği olarak görmek çok yanlıştır. Mevcut havalimanı yıllardır bir şehit askerin ismini taşıyabilir. Dr. Fazıl Küçük’ü bir tercih parçası yapıp, konuyu tartıştırmak çok yanlış olur. Samimi olarak çözüm üretme niyeti varsa çözüm bulunur. KKTC devletinin, tepesindekilerin bu konuda görüş ortaya koymaktan korkması, ne kadar üzüntü vericidir, değil mi?” dedi.