“Yeni havalimanına Dr. Küçük’ün ismini verin”

Sendikalar, yeni havalimanına lideri Dr. Fazıl Küçük’ün adının verilmesi için tam destek beyan etti ve hükümetin bu konuda bir an önce karar üretmesini talep etti

Bazı sendikalar, yeni havalimanına, Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük’ün adının verilmesi için hükümeti karar üretmeye çağırdı.

Dr. Fazıl Küçük Vakfı tarafından basına dağıtılan; Kamusen, KTÖS, El-Sen, Tel-Sen, Güç-Sen, Türk-Sen, KTAMS, ÇAĞ-SEN ve Tıp-İş imzalı ortak açıklama şöyle:

“20 Temmuz’da açılması planlanan yeni havalimanına Dr. Fazıl Küçük’ün isminin verilmesi konusunda bir süredir kamuoyunda yapılan açıklamaları yakından takip ediyoruz. ‪

Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük, ‪milli mücadeleyi ilk başlatan, topluma önderlik eden, bugünlere gelmemizde büyük emekleri olan liderimizdir. ‪

Dr. Fazıl Küçük’ün bu günlere gelinmesinde oynadığı önemli rol ve toplumsal dayanışmaya yaptığı katkılar asla unutulmayacaktır. ‪Dr. Küçük’ün anısını yaşatmanın ise tarihi bir görev olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyoruz.‪

Bu çerçevede Dr. Küçük’ün anısını yaşatma ve yeni nesillere aktarma adına çalışmalar gerçekleştiren Dr. Fazıl Küçük Vakfı’nın yapmış olduğu faaliyetleri de yakinen takip ediyoruz. ‪

Yeni inşa edilen havalimanına Dr. Fazıl Küçük’ün isminin verilmesi adına başlatılan imza kampanyasına açık destek veriyoruz. ‪

Kuzey Kıbrıs’ın dünyaya açılan penceresine Dr. Fazıl Küçük’ün isminin verilmesinin, Kıbrıslı Türklerin özgürlük mücadelesini dünyaya anlatmak açısından güçlü bir mesaj olacağına inanıyoruz. ‪

Bu nedenle hükümet yetkililerinin inisiyatif üstlenmesi ve yeni havalimanına Dr. Fazıl Küçük’ün isminin verilmesi konusunda bir an önce karar üretmesi çağrısını yapıyoruz.”

