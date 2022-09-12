Yeni havalimanına “Dr. Fazıl Küçük Uluslararası Havalimanı” ismi verilmeli

Dr. Fazıl Küçük Vakfı, yeni havalimanının adının Dr. Fazıl Küçük Uluslararası Havalimanı olmasını talep etti.

Dr. Fazıl Küçük Uluslararası Havalimanı İnisiyatifi adına Dr. Fazıl Küçük Vakfı tarafından yapılan açıklamada, ülkelerin başta havalimanları olmak üzere büyük yapıtlarına ya da eserlerine o ülkenin en değerli kişilerin isimlerini verdiği belirtilerek, yeni yapılan havalimanına toplum lideri Dr. Fazıl Küçük’ün adının verilmesi istendi.

"Talebimiz mevcut ismin değiştirilmesi değil, yenisine bu ismin verilmesi"