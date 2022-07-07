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"Yeni Havalimanı'nın 20 Temmuz'da açılması mümkün değil"

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Bakan Erhan Arıklı, yeni Havalimanı’nın fiziki olarak bittiğini ancak teknik cihazların henüz gelmemesininden dolayı hizmete açılmasının söz konusu olamayacağını kaydetti

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"Yeni Havalimanı'nın 20 Temmuz'da açılması mümkün değil"

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, yeni Havalimanı, toplu taşımacılık ve Girne Motorlu Araçlar Ehliyet Birimin’deki personel eksikliği ile ilgili BRT’de yayınlanan ‘Haber Kritik’ programında açıklamalarda bulundu.

Arıklı, Bayram’dan sonra yeni Havalimanı’nda basın toplantısı düzenleyeceklerini ve toplantıya isteyen muhalefet milletvekillerinin de katılabileceğini söyledi.

Bakan Erhan Arıklı, Yeni Havalimanı’nın fiziki olarak bittiğini ancak teknik cihazların henüz gelemesininden dolayı hizmete açılmasının sözkonusu olamayacağını kaydetti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Yeni Havalimanının 20 Temmuz’da teknik olarak açılmasının mümkün olmadığını söyledi.

Bakan Arıklı bir soru üzerine ülkede toplu taşımacılığın süratle hayata geçirilmesi gerektiğinin söyledi.

Erhan Arıklı, “ Toplu taşımacılıkla ilgili paydaşlarla uygulama safhasına geçiyoruz. 6 bölgede 6 tane taşımacılık şirketi kooperatifi kurulacak. Ve daha sonra da ülke geneli kapsayacak bir büyük kooperatif kurulup, bu 6 lokal kooperatifin ortak olacağı yazılım da hazırlanıyor. Dolayısıyla toplu taşımacılıkla ilgili önemli virajı almak üzeriyiz” dedi.

Girne’de Ehliyet ve Araç Kayıt Birimleri’ndeki personel eksikliğini Hava Sporları Federasyonu çalışanlardan 2 kişinin görevlendirilmesi ile aşmaya çalışacaklarını da söyledi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, “ Bakanlar Kurulu’nda bu konuyu konuştuk. Çok yetersiz bir personelle dar bir alanda hizmet vermeye çalışıyorlar. Bununla ilgili personel takviyesinde bulunacağız. Hatta formülümüzü de bulduk. Hava Sporları Federasyonunda çalışan 14 civarındaki elemanı devletin çeşitli birimlerine dağıtma yönünde karar ürettik. Oradan 2 kişiyi bayramdan hemen sonra Girne’ye gönderip, oradaki işlerin biraz daha kolaylaştırılmasını sağlayacağız” dedi.

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