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Yeni havalimanı Kasım’da hazır

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KKTC’ye gelen TC Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yeni havalimanı terminalini, Kasım ayına girmeden bütün müştemilatlarıyla birlikte dört başı mamur faaliyete geçireceklerini açıkladı

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Yeni havalimanı Kasım’da hazır

 
Temaslarda bulunmak üzere önceki gün KKTC'ye gelen Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, dün KKTC Havalimanı yeni terminalini ziyaret etti.
Yeni terminal kapısında saat 10.00 sıralarında karşılanan Karaismailoğlu ve heyeti, yeni terminali dolaşarak, incelemelerde bulundu.
Daha sonra heyetler, teknik toplantılarına başladı.
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı ile Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu toplantı ardından basına açıklamalarda bulundu.
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, uzun zamandır yüklenici firma ile aralarında olan sorunlara Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu’nun gelmesiyle çözüm bulunduğunu söyledi.
Bakan Arıklı, “Artık önümüzde bir engel kalmadı” diyerek, teknik cihazların gelmesi halinde 30 Ekim itibarıyla test uçuşlarına başlanacağını, 15 Kasım’da ise havalimanının yeni terminal binasının açılışının yapılacağını belirtti ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.
Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ise, hükümet yetkilileri ve havalimanı yüklenicisiyle önemli bir toplantı yaptıklarını belirterek, yeni havalimanı terminalini , kasım ayına girmeden bütün müştemilatlarıyla birlikte dört başı mamur faaliyete geçireceklerini söyledi.
Toplantıda, gelecek 2 ay içerisinde kimin hangi görevi üstleneceğinin netleştirilip, kayıt altına alındığını, ayrıca yüklenici firmanın ilave isteklerinin görüşüldüğünü aktaran Karaismailoğlu, bu sürecin takipçisi olacaklarını kaydetti.
Sabah saatlerinde havalimanını ve pisti dolaştıklarını ve terminalin Kuzey Kıbrıs’a yakışacak şekilde olduğunu ifade eden Karaismailoğlu, “Bütün KKTC vatandaşlarının gurur duyacağı bir proje ortaya çıkmış. Çok ince işler kaldı. Onların da bu süre içerisinde tamamlanması için gerekli talimatlar verildi. Havalimanının tamamlanması için ne eksiklik kaldıysa 2 ay içerisinde tamamlayacağız” dedi.
Karayollarında da ciddi çalışmalar yürüttüklerini ve kasım ayında onların açılışını da yapmayı planladıklarını dile getiren Karaismailoğlu,  pandemi sürecinin etkilerinin azalmasıyla KKTC’nin turizmdeki atılımlarının artarak devam edeceğini, kendilerinin de kaliteli, iyi hizmet verebilme çabası içerisinde KKTC’ye destek olacaklarını dile getirdi. 
 
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