Yeni havaalanı bu kez 2023'e kaldı

Ulaştırma Bakanı Arıklı, teknik cihazların temininde gecikme yaşandığını, bu nedenle açılış için bu cihazların gelmesini bekleyeceklerini söyledi ve resmi açılış için Ocak 2023'ün sonu veya Şubat 2023'ü işaret etti

Yaklaşık 10 yıldır yapımının tamamlanması beklenen "yeni" havaalanı inşaatı ile ilgili dün bir kez daha lansman düzenlendi.Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı, Yeni Havalimanı’ndaki son gelişmeleri yerinde inceledi, burada basına yönelik tanıtım etkinliği de düzenlendi.Arıklı, 'resmi açılış' için Ocak 2023'ün sonu veya Şubat 2023'ü işaret etti.Arıklı, "devasa bir yatırım" olan yeni Havalimanı’nın açılışı için eksik cihazların gelmesini beklediklerini kaydetti.Devletin Havalimanı’ndan ayda ortalama 25-30 milyon TL civarında geliri olduğunu belirten Arıklı, “İyi bir gelir ve yatırım. Oldukça karlı bir iş yaptık” dedi.Erhan Arıklı, yeni havalimanının KKTC’nin kuruluş yıl dönümü olan 15 Kasım’da açılmasının öngörüldüğünü ancak kısmi değil tam bir açılış gerçekleştirmek istedikleri için cihazların ülkeye getirilmesini bekleyeceklerini belirtti.Arıklı, yeni havaalanının"10 milyon yolcu kapasiteli olduğunu ve 300 milyon Euro ile KKTC'nin en büyük yatırımı" olduğunu söyledi."Ülkenin en büyük yatırımı olduğunu söylediğiniz proje, sadece TC-KKTC arası uçuşlar için sizce fazla değil mi?" Sorusunu yanıtlayan Arıklı, şöyle konuştu:"Bu kadar büyük bir havalimanı evet, oldukça lüks. Yüklenici firmaya proje verildi, yapıldı. Belki 10 yıl sonra doğrudan uçuşa ulaşırız."Teknik cihaz eksikliği nedeniyle resmi açılışını geciktiğini söyleyen Arıklı, "Beli kısmi açılış yaparız diye düşünüyorduk. Ama Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Başbakan resmi açılış yapılması gerektiğini söylüyor" dedi.Arıklı, havalimanının fiziken bitmiş olduğunu ancak yurtdışındaki üretici firmanın sıkışıklığından dolayı teknik cihazların temininde gecikme yaşandığını, bu nedenle havalimanının hizmete açılması için bu cihazların gelmesini bekleyeceklerini söyledi.Mevcut şartlarda uçuş yapılabileceğini ancak kısmi açılış yerine Yeni Havalimanı’na tam bir resmi açılış yapmak istedikleri bilgisini veren Arıklı, “Bu havalimanı gururumuz olacak” dedi.Arıklı, Yeni havalimanı ciro paylaşımında yüzde 48 payı olan devlete, ayda 25-30 milyon civarında gelir geleceğini kaydederek, devletin hem böyle bir devasa yatırımın sahibi olacağına, hem de aylık gelirle, oldukça karlı bir iş yaptıklarına dikkat çekti.Arıklı, halen daha çözülmeyen problemlerden birinin de, sözleşme gereği yapmaları beklenen yer teslimini henüz gerçekleştirememiş olmaları olduğunu belirterek, askeri bölgenin alandan çıkarılması ve yeni bir yer yapılması planlandığını ancak bunu başaramadıklarını kaydetti.Arıklı, şu anda yüklenici firmayla yapılan yeni anlaşma sonucu, bu sürecin de başlatıldığına işaret etti.