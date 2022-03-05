Yeni hava yolu için Mart 2023 hedefi

Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, yeni bir hava yolu şirketinin kurulmasına yönelik birçok firmanın devrede olduğunu belirterek, "Mart 2023 yılında bu hava yolu şirketini devreye sokmayı planlıyoruz" dedi



Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, “Bize birkaç aylık zaman verin; Haziran’dan sonra Bakanlıkta çok ciddi reformlara imza attığımızı göreceksiniz.” dedi.

Arıklı, öncelik verdiği konuları, yeni bayrak taşıyıcı havayolunun kurulması, fiber internetin KKTC çapında süratli ve daha uygun fiyatlara halka sunulması, 3G’den 4,5G veya 5G’ye geçiş, yarım kalmış karayollarının tamamlanması ve Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ile anlaşarak gerçekleştirilecek toplu konut projelerini hayata geçirmek olarak sıraladı.

Hükümetin güvenoyu almasından sonra Ulaştırma Bakanlığı açısından ilk yapılacak işin Havalimanına son durum hakkında bilgi almak olduğunu belirten Arıklı, Temmuz ayına yetiştirilmesi konusunda mutabakata varılan havaalanının %70-80 bittiğinin söylendiğini ve 20 Temmuz’a yetiştirilmesinin beklendiğini söyledi.

Bakan Arıklı, uçak bileti fiyatları konusundaki soruyu da yanıtlayarak, Havaalanının Türkiye açısından “iç hat” statüsünde olduğunu, bunun KKTC’nin egemen statüsüne herhangi bir halel getirmeyeceğini, Türkiye ‘den herhangi bir vergi ödenmediğini, ($38 veya €38 gibi bir meblağın) KKTC’den ödendiğini, dolayısıyla bunun Ercan Havaalanı işletmecisiyle sözleşmeden kaynaklanan bir sorun olduğu için bu şirketle çözülmesi gerektiğini anlattı ve önümüzdeki günlerde bunun da konuşulacağını anlattı.

YENİ HAVAYOLU

Yeni havayolu için fizibilite çalışmalarının tamamlandığını, önümüzdeki ilk Bakanlar Kurulu toplantısında bunun sunulacağını ve halka açık bir şirketle yerli ve yabancı ortaklıkların da hisse sahibi alacağı, belli bir hissesi de kamuda olacak şekilde hayata geçirileceğini kaydetti.

Arıklı, yeni bir hava yolu şirketinin kurulmasına yönelik birçok firmanın devrede olduğunu belirterek, şirketin halka açık bir şirket olacağını, fizibilite çalışmalarının yapıldığını aktardı.

Arıklı, ilk olarak 6 uçakla başlayacaklarının altını çizerek, kurulması planlanan şirketin hisselerinin bir kısmının halka açılacağını ve yeterli talep gelmemesi halinde yurt dışına pazarlayacaklarını belirtti.

" Mart 2023 yılında bu hava yolu şirketini devreye sokmayı planlıyoruz" diyen Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı, öncelikli olarak charter seferlerin devreye girebileceğini kaydetti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, fiberoptik internetle ilgili şartnamenin hazır olduğunu ve son rötuşlar için müsteşarını ilgili firmaya gönderdiğini, şartname hazır olur olmaz, bu yıl içinde, KKTC’nin daha kaliteli ve hızlı internete kavuşmasının sağlanacağını kaydetti.

Arıklı, ayrıca hem telefonda hem internette daha kaliteliyi daha ucuza sunmak için çalıştıklarını, ayrıca üçüncü bir GSM şirketini de rekabet adına devreye sokmak, kamu-özel ortaklığıyla telekomünikasyonun rehabilitesini sağlamak istediklerini de belirtti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Kamu özel ortaklığıyla işletilecek yemi araç muayene istasyonlarının AB standartlarında olacağını ve son teknoloji ekipmanlar kullanılarak tamamen otomasyon sistemiyle çalışacağını da belirtti. Arıklı, dört veya beş adet muayene istasyonu inşa edileceğini ve bu istasyonların randevu sistemiyle işleyeceğinide kaydetti.



“Karanlık yolları güneş enerjisiyle aydınlatacağız”



Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, elektriğin çok pahalı olduğunu dolayısıyla KKTC’deki karanlık yolları yenilenebilir bir enerji türü olan güneş enerjisiyle ve LED lambalarla aydınlatacaklarını belirtti.

Arıklı, Çin ziyaretinde kendisine buna ilişkin bir sunum yapıldığını, kendilerinin de bu konuyla ilgili fizibilite çalışmalarını 1-2 ay içinde tamamlayacaklarını söyledi.

Yollardaki ışıklandırma sorununun tamamen “sahipsiz kalmaktan” kaynaklandığını kaydeden Arıklı, Ulaştırma Bakanlığı’nın ya da belediyelerin bunu karşılayacak kaynağa sahip olmadığını, fakat Ulaştırma Bakanlığının bu konuda topu başka yere atma lüksü olmadığını aktardı.



“Limanlar özelleştirilmeli”



Gazimağusa Limanı’nın Kalecik bölgesine taşınmasının söz konusu olduğunu ve bununla ilgili teknik bilgilerin raporunu aldığını belirten Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, şöyle devam etti:

“KIB-TEK’in petrol dolum tesisleri ve depoların olduğu bir yer, dolayısıyla ‘toz da elektrik üretebildiği için bir güvenlik sorunu doğabilir’ şeklinde bana bir rapor sunuldu. Onunla ilgili bir çalışma daha yapacağız… Ama limanların artık özelleştirilmesi gerekiyor, herkes korkuyor fakat dünyanın birçok bölgesinde uygulanan bir konudur, Gemikonağı da tanınmış bir limanımızdır, onu da yeniden hayata geçirebilirsek yine bölgeye ciddi bir canlılık getirecek aynı zamanda Gazimağusa limanının da yükü hafifleyecek.”



“Telekomünikasyon dairesi için kamu-özel ortaklığı modeli”



Telekomünikasyon Dairesi’nin kamu-özel ortaklığında hayatını devam ettirmesini istediğini söyleyen Arıklı, bundan önce fiber-optik çalışmalarının tamamlanıp ülkedeki hem iletişim hem internet sıkıntılarını ortadan kaldırmak gerektiğini belirtti.

Dünyada bugün Afrika’nın geri kalmış ülkelerinin bile 4,5 ve 5G kullandıklarına işaret eden Arıklı, KKTC’den başka 3G kullanan ülke kalmadığını, üniversiteler ve turizm adası olarak kabul gören bir ülkenin 3G’ye takılıp kalmasının kabul edilemeyeceğini söyledi.













