"Yeni hastane sistemin değişmesi için bir şans oalcak"

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi eki başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı bugün yaptığı paylaşımla yeni yapılacak hastanenin sistemin yenilenmesi için bir şans olacağını ifade ederek, Yeni hastanenin alet edavat ve teşkilat yasasıyla 3'cü basamak hastanesi haline getirilerek, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet hastanesinin ise ikinci basamak hastanesine dönüştürülerek kullanılmaya devam edilmesi gerektiğini ifade etti.

Dr. Dizdarlı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:



YENİ HASTANE , SİSTEMİN YENİLENMESİ İÇİN BİR ŞANSTIR

(ÖZET: Yeni hastane alet edavat ve teşkilat yasasıyla 3cü basamak hastanesi haline getirilmeli, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet hastanesi ise ikinci basamak hastanesine dönüştürülerek kullanılmaya devam edilmelidir.)

Başbakan Ersan Saner, yeni hastanenin temelinin 14 kasımda atılacağını duyurdu.

Nedense politikacıların tarih vererek ileriye dönük açıklama yapmaları beni hiç heyecanlandırmaz. Nasıl heyecanlandırsın ki? Özellikle son dönemde bu yönde yapılan hiçbir tarih açıklaması tutturulmamışken bu zaten mümkün değil. Örneğin yarım , hatta atıl kalan Girne ve Güzelyurt’ta ki yeni hastanelerin hali ortada.

Bu sebeplerden olacak, heyecanlanmıyorum. Yine de Sayın Başbakan’ın açıklaması beni düşündürüyor.

Düşünüyorum ve aklıma birçok soru takılıyor. Örneğin;

1- Beş yüz yataklı hastanenin misyonu ne olacak?

2- Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi ne olacak?

Bu iki sorunun hızla cevaplanması gerekmektedir. Gerekmektedir ki ileriye dönük planlama çalışmalarına başlansın.

Şimdi siz çok rahat bir şekilde “ Eski hastane yenisine taşınacak “ diyebilirsiniz. Ama doğrusu bu mu? Yoksa çok tartışılan, Türkiye’deki gibi yap işlet devret modeliyle mi bu hastane yapılacak?

Bir de unutmayalım ki Dr. B. Nalbantoğlu Devlet hastanesi 610 yataklı. Buna ilaveten 100 yatakli pandemi merkezi de yeni yeni yanına kuruldu. Yani 600-700 yataktan bir anda beş yüz yatağa düşmek sıkıntı olacaktır.

Açıkçası ben, yeni hastanenin üçüncü basamak hastanesi olarak planlanmasına ve buraya ikinci basamak hastanelerden sevk edilen hastaların kabul edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki bu esnada Dr. B. Nalbantoğlu Hastanesi’de ikinci basamak hastane haline getirilmelidir.

Pandemi sürecince yatak sıkıntısı nedeniyle doğru açılımları yapamamamız da bize ders olmalı.

Yeni hastane , yataklı servislerimizde revizyon yapmak yeni bir sistem oturtmak için bir şanstır. Başta teşkilat yasalarını şimdiden planlamalıyız. Alet edevatımızı ona göre hazırlamalıyız. Aksi halde sadece bina değişmiş oluruz ama sağlık sistemimize hiçbir faydamız olmaz.

