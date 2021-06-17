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Yeni hastane için Türkiye’den ekip geldi

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TC Sağlık Bakanlığı’ndan adaya gelen teknik ekip, Lefkoşa’da 500 yataklı yeni hastane yapımı projesiyle ilgili çalışma ve görüşmeler yaptı

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Yeni hastane için Türkiye’den ekip geldi
Türkiye’nin finans, teknik ve tecrübe desteğiyle, KKTC’nin ihtiyaçları doğrultusunda Lefkoşa’da tam donanımlı 500 yataklı hastanenin yapım süreci ilerliyor.
Bu kapsamda, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’ndan gelen teknik ekip, Lefkoşa’da 500 yataklı yeni hastane yapımı projesiyle ilgili çalışma ve görüşmeler yaptı.
Lefkoşa’ya 4-9 Haziran tarihlerinde gelen teknik ekip, hastane yapılacak arsayı ve zemin etüt çalışmasını yerinde inceleyerek, değerlendirmelerde bulundu.
Teknik ekibin temaslarının ardından, Lefkoşa’da yapılacak 500 yataklı yeni hastane projesinin ilk etabı olan zemin etüt çalışması tamamlandı
Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı teknik ekibi, KKTC Sağlık Bakanlığı, Lefkoşa Türk Belediyesi ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Planlama İnşaat Dairesi yetkilileriyle görüşmelerde bulundu.  
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