Yeni Girne Hastanesi bu yıl bitecek

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Yeni Girne Hastanesi inşaatının hızla devam ettiğini, 160 yatak kapasiteli hastanenin bu yıl içinde tamamlamasını öngördüklerini bildirdi.

Altuğra, inşaatın tamamlanmasıyla 160 yatak kapasiteli Yeni Girne Hastanesi’nin özelde Girne halkına genelde ülkeye tam teşekküllü bir sağlık hizmeti sunacağını kaydetti.

