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“Yeni Ercan Havalimanı Terminal Binasına Su Temin Projesi” için borular döşenmeye başlandı!8....

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“Yeni Ercan Havalimanı Terminal Binasına Su Temin Projesi” için borular döşenmeye başlandı!8....
Değirmenlik Belediyesi, “Yeni Ercan Havalimanı Terminal Binasına Su Temin Projesi” kapsamında boru hatları ve aksamlarının döşenmesine başladı.
Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, projenin yaklaşık bir ay içerisinde tamamlanmasının hedeflendiğini belirtirken, proje kapsamında emek veren tüm çalışanlara ve mesai arkadaşlarına çok teşekkür etti.
Karavezirler ayrıca, Su Dairesi Müdür ve personeline de aynı duygu ve düşüncelerle çok teşekkür etti.
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