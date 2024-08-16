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Yeni elçi resmen görevde

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Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı iken Lefkoşa Büyükelçisi olarak atanan Yasin Ekrem Serim, Cumhurbaşkanı Tatar’a güven mektubunu sunarak yeni görevine başladı

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Yeni elçi resmen görevde
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin yeni Lefkoşa Büyükelçiliğine atanan Büyükelçi Yasin Ekrem Serim’i makamında kabul ederek, Serim’in sunduğu güven mektubunu teslim aldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edilen Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Serim, Cumhurbaşkanlığına gelişinde askeri törenle karşılandı.

İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından tören kıtasını selamlayan Serim, Cumhurbaşkanlığında hazır bulunan Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği yetkilileriyle de selamlaştı.

YASİN EKREM SERİM KİMDİR ?

Yasin Ekrem Serim, 27 Mart 1986'da Kocaeli'de dünyaya gelmiştir. Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi alanında Girne Amerikan Üniversitesi'nden mezun olmuş ve eğitimine devam ederek İngiltere'deki University of Westminster'da Uluslararası İşletme Yönetimi üzerine yüksek lisans derecesini tamamlamıştır. Ayrıca, Harvard Kennedy School'da Müzakere ve İletişim Teknikleri eğitim programlarına katılmıştır. Serim, kariyeri boyunca Dışişleri Bakanlığı'nın çeşitli birimlerinde, New York'daki Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği, Avrupa Birliği Bakanlığı, Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı gibi farklı kurumlarda görevler üstlenmiştir.

Yasin Ekrem Serim, Avrupa Birliği Bakanlığı'nda Danışman, Başbakanlık Müsteşarı Özel Kalem Müdürü, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Özel Kalem Müdürü, Başbakan Yardımcısı Danışmanı, Dışişleri Bakanı Başdanışmanı ve Dışişleri Bakanı Özel Kalem Müdürü olarak görev yaptı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak görev yapan Yasin Ekrem Serim, son olarak Lefkoşa Büyükelçisi olarak atandı.

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