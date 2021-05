Yeni ekip, yeni hedefler

Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk, 22 Mayıs’ta yapılacak Genel Kurul öncesinde yeni ekibi ve vizyonu ile üyelerden güven tazeleme talep etti





Sanayi Odası'nda genel kurulu heyecanı yaşanıyor. Mevcut Başkan Candan Avunduk, Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nın 22 Mayıs tarihinde gerçekleştireceği Genel Kurul yeniden aday olacak.

Avunduk dün düzenlediği basın toplantısı ile başkanlığı dönemindeki kazanımları anlattı, ekibini tanıttı, yeni döneme ilişkin hedeflerini ortaya koydu

Avunduk yaptığı açıklamada "yeni dönemde de hem mevcut projelerin geliştirilmesi, hem başlattığımız projelerin tamamlanması, hem de hazırladığımız yeni projeleri hayata geçirerek Kıbrıs Türk Sanayisine ve sanayicisine kazandırmak için yola devam diyoruz." dedi.

Avunduk şöyle dedi:

“Kıbrıs Türk Sanayi Odası'nda 2 dönemdir yaptığımız çalışmalarla birçok projeye, uyumlu bir takım çalışması ve birliktelikle imza attık. Yeni dönemde de hem mevcut projelerin geliştirilmesi, hem başlattığımız projelerin tamamlanması, hem de hazırladığımız yeni projeleri hayata geçirerek Kıbrıs Türk Sanayisine ve sanayicisine kazandırmak için yola devam diyoruz.

Sanayi Odası yönetimine talip olduğumuz dönemde, ortaya koyduğumuz en temel vizyonlardan birinin, "Süreçlerin gelişimine seyirci kalan değil, süreçleri kendi inşa eden, ekonomide aktör olarak kabul edilen bir sanayi odası yaratmaktı. Gururla söyleyebilirim ki, odamız artık "Her toplumsal ve ekonomik olayda, fikri sorulan, görüşüne başvurulan, itirazları ve önerileri dikkate alınan, bir noktaya gelmiştir.

Özverili ve uyumlu geçen başarılı dönemlerin ardından, K.T. Sanayi Odası'nın gerek kurumsal imajı, gerekse saygınlığı, çok daha üst seviyelere çıkarılmıştır.

Bu başarının ardında, tüm kurum ve kuruluşlara, partilere ve hükümetlere eşit mesafede durulmasının, olaylara bakışta rasyonel davranılmasının ve tek öznemizin Sanayi Odası olmasının katkısı önemlidir.

10 yıldır değişmeyen, elektrikteki 10 kuruşluk desteğin 25 kuruşa çıkarılmasını ve sosyal sigorta yatırımlarında işveren katkı payının istihdamı korumak adına Hükümet tarafından karşılanmasını sağladık.

Pandemi nedeniyle çalışmayan işletmelere personel maaş desteği ödenmesiyle ilgili kaynak aktarımını yine odamız ortaya koymuş olduğu girişimlerle sağlanmıştır.

Pandemi süresince özellikle sanayicilerimizin girdi maliyetlerinin düşürülmesine yönelik destekler ve düşük faizli krediler ile finansmana erişim konularında da yoğun şekilde çalıştık.

Kredi Garanti Fonu ile KKTC Merkez Bankası ve Kalkınma Bankası üzerinden sanayicilerimize yeni kaynaklar yaratılmasını yine odamızın ısrarlı talepleri ve girişimleri sağlamıştır.

Bunların hepsini sanayicilerimizin kullanımına açtık ve hepsi de son kuruşuna kadar kullanıldı. Bunların tümü de hükümet edenlerle gerçekleştirilen uzun soluklu çalışmaların sonuncunda ortaya çıktı.

Üretimin ve ihracatımızın artması için Türkiye'de 90 bini aşkın ihracatçı üyesi olan Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) KKTC ofisini Kıbrıs Türk Sanayi Odası bünyesinde açtık.

Amacımız, TİM ile ilişkilerimizi geliştirerek, bilgi birikimi, tecrübe ve bağlantılarından faydalanmak, üyelerimize yeni iş imkanları yaratacak bir altyapı oluşturarak, ülkemizde üretimin ve ihracatın artırılmasını sağlamaktır.

Devlet Planlama Örgütü aracılığı ile turizm yatırımları için yurtdışından ithal edilecek mermer ve ahşap ürünlerine muafiyet verilmesi konusunda ilgili düzenlemelerin çıkarılmasını ve uygulamaya geçmesini yine biz sağladık.

Ülkemizde üretilen yerli ürünlerin hangi cins ve miktarlarda turizm tesisleri tarafından kullanıldığının, hangi ürünlerin daha ne kadar kullanılabileceğinin tespiti yaptık.

Bu bağlamda, Turizm tesislerinde daha fazla yerli ürün kullanılması için Otelciler Birliği ile bir protokol imzaladık. Elde ettiğimiz veriler, sadece bu girişimin turizmle ilgili bazı ürünlerde %20'lere varan bir üretim artışının sağlandığını ortaya koymuştur.

Uzun bir süre boyunca ihracatçılarımızın navlun desteklerinin ödenmesi konusunda yaşadıkları gecikmeler vardı. Gerek Türkiye gerekse de ülkemizdeki ilgili yetkililere yoğun baskılar ve girişimler yapılması sonucunda bu ödemelerin gerçekleştirilmesi sağlanmıştır.

Büyük bir mutlulukla ifade etmek isterim ki, Güvercinlik Büyük OSB projesinin hazırlanmasını ve gerekli tüm işlem ve izinlerin tamamlanmasını yine odamız ve bu yönetim kurulu sağlamıştır. Tüm bu girişimleri Kıbrıs Türk sanayicisinin hizmetine güzel bir eseri sunmak için yaptık, takip ettik, son aşamasına getirdik.

Kıbrıs Türk Sanayi Odası'nın Genel Kurullarında daha demokratik, adil ve şeffaf seçimler yapılabilmesi için vekâlet verme sistemini kaldırarak, yeni yönetim kurullarının seçilmesinde bizzat sanayicilerin oy vermesini sağladık. Bu yasa değişikliği 10 yıldır bekliyordu ve geçmiş yönetimler tarafından geçirilemiyordu. Ancak biz geldikten 3 ay sonra milletvekilleriyle tek tek görüşerek Meclis'ten geçirilmesini sağladık.

Yeni dönemde ; “Birincil hedefimiz, kamuoyunda yerli ürün bilincinin artırılması konusunda çalışmaların verimli bir şekilde devam ettirilmesidir. Kıbrıs Türk sanayi ürünlerinin gerek içte, gerekse de dışta, rekabetçi yapısının kamuoyuna anlatılması ve Kıbrıs Türk halkının yerli ürünlerine, yerel üretimine, yerel sanayisine sahip çıkması için çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Bu bağlamda sanayi ve sanayicimiz için sürdürülebilir ve kalıcı devlet politikaları oluşturulmasını hedefliyoruz.

Gerek hükümetlerle gerekse de ilgili üretici örgütleriyle birlikte, üretim girdi maliyetlerinin düşürülmesiyle ilgili, her türlü çalışmayı yapmaya ve ürünlerimizin rekabet gücünün her alanda artırılması için de elimizden gelen gayreti göstermeye de devam edeceğiz.”

Açıklamasında yapacaklarını da madde madde duyuran Avunduk, şunları kaydetti:

Yurtdışından gelen ürünlere karşı, Kıbrıs Türk sanayisini ve sanayi ürünlerini rekabetçi kılabilmek için ;

1. Girdi maliyetlerinin düşürülmesi ile ilgili çalışmalar yapmaya devam edeceğiz.

2. Ürünlerimizin haksız rekabete uğramaması için rasyonel yöntemlerle,ülke gerçekleri ile örtüşen fon ,kota vb. gibi uygulamaların hayata geçirilmesini sağlamaya devam edeceğiz.

3. Sanayimize ve sanayicimize sağlanan destek, kredi ve hibelerin, ülkenin gerçekleri ile örtüşen, rasyonellikten kopuk olmayan, hayal gören bir anlayışla değil, ayakları yere basan bir anlayışla sağlanması adına, halihazırda yapmakta olduğumuz çalışmalara dün olduğu gibi yarın da devam edeceğiz...

4. Üretime yönelik ,ihracat odaklı ekonomik yapının oluşturulmasına katkı koymak için, özelde Kıbrıs Türk sanayicisine ve sanayisinin gelişmesine, genelde ise ülke ekonomimizin kendi ayakları üzerinde durabilmesi adına yapmak için yola devam diyoruz.