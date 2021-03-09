Yeni Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi sosyal bir proje olacak

Cumhurbaşkanlığı’na yeni bina projesi ülkede tartışma konusu oldu. Mevcut bina 1930 yılından beri kullanılıyor. Yapılması düşünülen Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi’nin Kermiya Park Projesi’ni de içine alan sosyal bir proje olduğu öğrenildi

Mevcut Cumhurbaşkanlığı binasından görüntüler

Türkiye ile KKTC arasında imzalanan Ekonomik ve Mali İşbirliği Anlaşması’nda yer alan Cumhurbaşkanlığı’na yeni bina projesi ülkede tartışma konusu oldu.Bazı çevreler 14 milyon TL harcanıp Cumhurbaşkanlığı’na yeni bina yapılmasının gereksiz olduğu görüşünde. Ancak mevcut binanın artık yetersiz kaldığı da bir başka gerçek.KKTC Cumhurbaşkanlığı binası "Top Hisarı", "Silihtar" şimdiki adıyla "Cephane" Burcu, asil Quirini ailesinin 1567 yılında inşa ettiği Venedik burcu üzerinde yer alıyor.Venedikliler cephane olarak kullanmış, daha sonra Osmanlı döneminde şehre su bu burç üzerinden dağıtılmış, "Silihtar" adını da bu suyu vakf eden Kıbrıs Muhassılı Silâhtar Mustafa Ağa'dan almıştı.Tarihi bina, ada henüz bir İngiliz sömürgesiyken 1930 yılında Lefkoşa Komiseri için bir ikametgah olarak inşa edilmiş ve 1960 yılına kadar da bu amaçla kullanılmıştı.Kıbrıs Cumhuriyeti kurulduğunda Kıbrıs Türk toplum lideri vasfıyla Cumhurbaşkanı Muavini olan Dr. Fazıl Küçük tarafından kullanılmaya başlandı. 1983 yılında KKTC'nin ilanıyla Cumhurbaşkanlığı Sarayı olarak sırasıyla R. R. Denktaş, M. A. Talat, D. Eroğlu ve M. Akıncı'yı konuk etmişti.Mevcut Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinde birçok eksiklik olduğu biliniyor.Örneğin Müzakere Heyeti Binası olarak hâlihazırda kullanılan bina kaçak bir yapı. Projesi ve inşaat izni olmayan bu yapıda çalışma koşulları son derece yetersiz.Sözkonusu binanın çatısı nerdeyse çökmüş, akan suyun elektrikle temasıyla da tehlike arz ediyor.Bina araziye uygun kotta tasarlanmadığı için, batı ve kuzey cephesindeki pis su kuyularından nem çekiyor.Sözkonusu cephelerde sıvalar sürekli kabarıyor ve boyalar dökülüyor.Binadaki tuvaletler kullanıma uygun sağlık ve hijyen koşullarına sahip olmadığı gibi engellilerin kullanımına da uygun değil.Cumhurbaşkanlığı sarayında halen daha Müsteşar, Özel Kalem Müdürü ve asistanların çalışacağı alan da bulunmuyor.Özellikle Beyaz Konut olarak bilinen 2018 yılında ve Dördüncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı döneminde yıkılan binadan sonra, toplantıların ve basın açıklamalarının yapılacağı kapalı alan kalmadı. Basın açıklamaları kışın yağmurda, yazın da güneşin altında yapılıyor.Cumhurbaşkanı ve ekibinin sunum yapacağı konferans odası dahi mevcut binada bulunmuyor.KKTC Cumhurbaşkanlığında 115 çalışan memur ve üst düzey bürokratın kullandığı idari binada surlar üzerinde barakalar sisteminden oluşuyor.UNDP’nin tavsiye kararlarında surlara bu mesafede binaya izin vermiyor.Bina ile surlar arası mesafe yer yer 2 metrenin altında. Surların yapımında kullanılan malzemeler (kerpiç ve taş) göz önüne alındığında bu binaların surlara verdiği yükten dolayı yıkılması gerekiyor.Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki Senfoni Orkestrası’nda dünyanın çeşitli ülkelerinden 26 üst düzey elit sanatçı da eski bir ambarda çalışmalarını sürdürüyor. Sanatçıların konser salonları bulunmuyor.Kayıp Şahıslar Komitesi’nin 46 üyesi birbirinden bağımsız iki ayrı binada çalışmalarını sürdürüyor ve bu binalar için yıllık ödenen kira bedeli 200.000 TL olup ihtiyacı da karşılayamıyor.Cumhurbaşkanlığının Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü bölümü de Cumhurbaşkanlığı’nın vakıflardan kiraladığı kerpiç binalarda son derece olumsuz şartlarda hizmetlerini sürdürüyor.Tüm bu binalar için her yıl yüklü miktarlarda paralar tadilat için harcanıyor.Yapılması düşünülen Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi’nin Kermiya Park Projesi’ni de içine alan sosyal bir proje olduğu öğrenildi.Yeni Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi, içerisinde bisiklet yolları, yürüyüş yolları, rekreasyon alanları, kütüphane, senfoninin icraa alanı, sergi salonları, müze ve konferans salonları gibi halkın ihtiyaç duyduğu kamuya açık sosyal alanlardan oluşacak.