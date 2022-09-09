“Yeni cezaevine hazır değiliz”

Gardiyanlar Birliği Başkanı İnan Özgür Edebali, 100 gardiyan ile yeni cezaevini döndürmenin mümkün olmadığını söyledi



Gardiyanlar Birliği Başkanı İnan Özgür Edebali, suçla mücadelenin devletin görevi olduğunu ancak mevcut ceza ve infaz yasası ile KKTC’de suçla mücadele etmenin mümkün olmadığını söyledi.

Avrupa Komisyonunun ceza infaz tavsiye kararlarının hiç birine uyulmadığını dile getiren Gardiyanlar Birliği Başkanı İnan Özgür Edebali dünyanın bir çok ülkesinde hakimlerin yetkilerle donatıldığını meslek cezası veya cezanın ertelenmesi gibi kararların bizim ülkemizde de uygulanması gerektiğini vurguladı.

Başkan Edebali, cezaevinde 13 yaşında bisiklet çalmaktan dolayı hükümsüz tutuklu olan bir çocuk olduğunu bu çocuğun diğer mahkumlarla aynı koğuşlarda kaldığını ve içeriden çıktıktan sonra bir suç makinesine dönüşeceğini söyledi.

Gardiyanlar Birliği Başkanı İnan Özgür Edebali, mevcut ceza ve infaz yasasının biran önce değişmesi gerektiğini ve hakimlerin alternatif güvenlik tedbirleriyle donatılması gerektiğini vurguladı. Edebali milletvekillerinin görevlerini yapmasını istedi.

Teşkilat yasasında gardiyanlara üstü kapalı olarak psikolog olacaksın dendiğini ifade eden Edebali gardiyanın görevinin psikolog değil infaz koruma olduğunu söyledi. Şartlı Tahliye’nin anayasaya aykırı olduğunu da dile getiren Edebali her ay anayasanın çiğnendiğini vurguladı.

Yeni cezaeviyle ilgili olarak görüşlerini dile getiren Gardiyanlar Birliği Başkanı İnan Özgür Edebali 100 gardiyan ile yeni cezaevini döndürmenin mümkün olmadığını söyledi.

Gardiyanlar Birliği Başkanı İnan Özgür Edebali, cezaevinde harcanan paranın kendisini rahatsız ettiğini dile getirdi. Bir mahkumun bir aylık yemek masrafının 7500 TL olduğunu söyleyen Edebali devletin bu alana servet harcadığını söyledi.



