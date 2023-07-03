Yeni cezaevi tıka basa dolu

14 ile 18 yaş arası 7 çocuk, 19 ile 21 yaş arası 60 genç suçlu toplamda 700 kişi yeni cezaevinde

Yapımı 2018 yılında başlayan Yeni Merkezi Cezaevi yüzlerce mahkûm ve tutukluya hizmet vermeye başladı ancak, ülkede artan suç oranı nedeniyle kapasite yine yeteriz kaldı.

1982 yılında 175 kişiye göre yapılan eski cezaevi de hala suçluları barındırmaya devam ediyor. ‘Mülteci’ ve ‘Sınır ihlali’ suçlarından 92 mahkûm ve tutuklunun bulunduğu eski cezaevinde sistem devam ediyor. 700’ü aşkın tutuklu ve mahkûmun bulunduğu yeni cezaevinde kapasite dolduğu zaman buraya aktarma yapılabiliyor.

ERDOĞAN: BLOK ARTIYORUZ

Adli Yıl kapanışında konuşan Merkezi Cezaevi Müdürü Fatih Erdoğan, yeni yapılan cezaevinin yetersiz olduğuna dikkati çekti.

Yeni cezaevi kapasitesinin de yetersiz olduğunu kaydeden Erdoğan, kapasiteyi yükseltmek için blokları artırdıklarını kaydederek, “Yeni Merkezi Cezaevi kapasitesi 700’ü aştığı zaman mecburen eski cezaevini kullanıyoruz” dedi. Erdoğan, 14 ile 18 yaş arası 7 çocuk, 19 ile 21 yaş arası 60 genç suçlu toplamda 700 kişinin Yeni Cezaevinde olduğunu belirtti

BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU YABANCI

Uyruklara bakıldığı zaman Merkezi Cezaevinde yabancı uyruklu öğrenci sayısının artışta olduğu ifade edilirken, mahkemelerde bir takım dil okullarının derslere katılmadığı halde yabancı uyruklu öğrencilere kayıt yaparak ülkemizde yasal statü kazandırmaya çalıştığı ispatlanmış suçlar hali hazırda Ağır Ceza mahkemelerinde görüşülüyor. Cezaevinde, Para Kambiyo Yasası’na aykırı suçlardaki artış nedeniyle, yabancı uyruklu mahkûm ve tutuklu sayısındaki artışta dikkatlerden kaçmazken, mahkemeler her kararında devletin denetim yetkisine vurgu yapıyor.

KAMU BÜTÇESİNE AĞIR YÜK

Ülkede son yıllardaki düzensiz göçmen sayısı da cezaevinin en büyük sorunu haline geldi. Özellikle savaş olan ülkelerden kaçıp ülkemize sığınan veya Avrupa ülkelerine geçmek için ülkemizi kullanmaya çalışan bu göçmenlerin ‘barınma,’ ‘yargılama’, ‘deport’ işlemlerinin kamu bütçesine ağır bir yük olduğu gözler önüne serilmekte.

