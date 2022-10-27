Yeni cezaevi için sıkıntılı taşınma

Yeni cezaevine taşınma işlemleri başladı ancak mahkumlara eşyalarını yerleştirmesi için sadece bir file torba verildi, eşyaları sığmayan mahkumlar tepki gösterdi. Barolar Birliği ise yeni cezaevinin çok ciddi ve eksiklikleri olduğu için endişelerin kendilerine iletildiğini bildirdi





Yeni cezaevine taşınma işlemleri başladı ancak bu taşınma süreci büyük sıkıntı yarattı. 855 mahkum ve tutukluya eşyalarını yerleştirmesi için sadece bir file torba verildiği ancak bu torbalara eşyaları sığmayan mahkum ve tutukluların duruma tepki gösterdiği öğrenildi.

Mahkumlara ait şampuan ve çay gibi birçok kişisel eşyanın yeni cezaevine taşınmasına izin verilmediği ifade edilirken, birçok eşyanın da bu nedenle çöpe atılmak zorunda kaldığı kaydedildi.

Öte yandan yeni cezaevinin mutfak bölümüne, Sağlık Bakanlığı tarafından henüz onay verilmedi. Bu nedenle mahkum ve tutukluların yemekleri her gün günde üç kez eski cezaevinden yeni cezaevine taşınmak zorunda kalacak.

Yeni cezaevi altyapı mahkum ve tutuklulara hizmet verme yönünden, elektrik elektronik ve mekanik yönünden de değerlendirmeden geçmedi. Kurallara uyulmadığı için Çalışma Dairesi tarafından mühürlenen yeni cezaevindeki asansör hala çalışmıyor.

Yeni cezaevi ihalesini 108 milyon TL’ye Türkiye’den Metro inşaat almış ve Metro firması, inşaatı Korcan şirketine devretmişti. 2020 yılında cezaevi inşaatını bitiren Korcan şirketinin 3 milyon 600 bin TL alacağını hala alamadığı öğrenildi.

Öte yandan Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, yeni cezaevinin çok ciddi ve temel konularda eksiklikleri olduğu için endişelerin de kendilerine iletildiğini aktardı.

Esendağlı’nın paylaşımı şöyle:

“Cezaevindeki mahkum ve tutukluların yeni cezaevine taşınma işlemlerine başlandığını öğrendik. Ancak, yeni cezaevinin çok ciddi ve temel konularda eksiklikleri olduğu; bu eksiklikler sebebiyle mahkum ve tutukluların yaşam koşullarının mevcut cezaevinden dahi geri gidebileceğine ilişkin endişeler tarafımızla paylaşılmıştır.

Bu endişelerde gerçeklik payı varsa, mevcut eksiklikler giderilmeden bu taşınmanın gerçekleşmemesi; aksi halde ise mahkum, tutuklu ve ailelerinin yeni cezaevinin koşullarının insani ihtiyaçları karşıladığı konusunda bilgilendirilerek endişelerinin giderilmesi gerekmektedir.”



