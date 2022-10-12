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“Yeni cezaevi eskisini aratmıyor”

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KTAMS Başkanı Bengihan “Yeni cezaevi şu anda artan mahkum sayısını da karşılayamayacak durumdadır. Altyapısı değerlendirmeden geçmemiştir. Çalışma Dairesi tarafından yeni cezaevinin asansörü mühürlenmiştir. Bu ağlanacak halimizdir” dedi

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“Yeni cezaevi eskisini aratmıyor”
 
 
Kıbrıs Genç Tv’de Muazzez Gazihan’ın programına katılan KTAMS Başkanı Güven Bengihan, Lefkoşa Merkezi Cezaevi ile ilgili uzun yıllardan beridir sorunların ve sıkıntıların devam ettiğini belirtti.
Cezaevi binasının mahkum ve tutuklu sayısına yetersiz kaldığına dikkat çeken Bengihan, altyapının da bunu kaldırmadığını ifade etti.
Bengihan, mahkum ve gardiyanların cezaevi konusunda sıkıntıları olduğunu ve bu konuları defalarca dile getirip eylemler de yaptıklarını belirtti.
Yeni cezaevinde ranzaların çiftlenmekte olduğunu anlatan Bengihan, mevcut cezaevinin 175 kişiye göre yapıldığını ancak sonra ranzaların çiftlenmesiyle cezaevindeki sayının arttığına dikkat çekti.
Bengihan şöyle devam etti. “Ayni uygulama şimdi yeni cezaevine de yapıyorlar. Yeni cezaevi şu anda artan mahkum sayısını da karşılayamayacak durumdadır. Artan suç ve suçlu sayısını yeni cezaevi karşılayacak durumda değildir. Yeni cezaevi altyapı mahkum ve tutuklulara hizmet verme yönünden, elektrik elektronik ve mekanik yönünden değerlendirmeden geçmemiştir. Ülkenin Planlama ve İnşaat Dairesi orayı görüp onay vermemiştir. Aksine ülkenin kurallarına uymadığı için Çalışma Dairesi tarafından yeni cezaevinin asansörü mühürlenmiştir. Bu ağlanacak halimizdir.
Öte yandan, Lefkoşa Merkezi Cezaevinde açılık grevi yapan mahkum sayısının her geçen gün arttığı öğrenildi.
Açlık grevleri nedeniyle Cezaevi Müdürü’nün yoklama saatlerinin dörde çıkarttığı ifade edildiği bunun açlık grevi yapanlara adeta “yola devam edin” nitelikte olduğu ve tepki çektiği gelen bilgiler arasında. İlgili müdürün ortamı yatıştırmak yerine adeta gerdiği ifade edilirken, yetkili makamları bu gerginliğe adeta son vermeye çağırıldı.
 
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