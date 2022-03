Yeni cezaevi atıl durumda

118 milyon TL’ye mal olan yeni cezaevi binası bir yıl önce tamamlanmasına rağmen atıl vaziyette kaldı. KTAMS Başkanı Bengihan, “Yeni cezaevi yalnızlığa terk edildi, içerisindeki sistemler ve tüm alt yapı atıl durumda. Yazık değil mi?” diye tepki gösterdi





Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ile Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen), Merkezi Cezaevi binasının sağlık ve güvenlik açısından hem mahkûmlar hem de cezaevinde görev yapan çalışanlar açısından “yetersiz” kaldığı gerekçesiyle ve yeni cezaevi binasının halen hizmete açılmamasını protesto etmek için Merkezi Cezaevi önünde basın açıklaması yaptı.

İki sendika, bir an önce Cezaevi Teşkilat Yasası’nın Meclis’ten geçirilmesi ve Merkezi Cezaevi’ndeki mahkum ve çalışanların yeni cezaevi binasına taşınmalarının sağlanması çağrısında bulundu.

KTAMS Genel Başkanı Güven Bengihan, cezaevi binasının yetersiz koşulları, personel eksikliği ve cezaevindeki artan suçlu sayısından dolayı burada çalışanların “güvenlik ve sağlık” konularında sıkıntı yaşadıklarını yineledi.

Mevcut cezaevinin mahkûmlar açısından da sıkıntılarına işaret eden Benghihan, mahkumların topluma kazandırılmasının cezaevinin gerçek amacı olduğunu belirterek, “Bırakın burada mahkumların topluma kazandırılmasını, burası potansiyel suçlu yetiştirme yeridir” dedi.

Merkezi Cezaevi’nde görev yapan gardiyanların “büyük rahatsızlık” içerisinde olduklarını ifade eden Benghihan, “Defalarca bu kapının önüne çıktık, grevler yaptık, ancak yeni cezaevi binasına taşınma gerçekleşmedi” diye konuştu. Bengihan, şöyle devam etti:

“Araştırdığımız zaman; yeni cezaevi binası tamamlanalı yaklaşık bir yıl oldu. Ancak, bu ülkenin İçişleri Bakanlığı, daha, yeni cezaevi binasını teslim alamadı. Bu ülkenin Planlama İnşaat Dairesi, bu ülkenin Mühendis ve Mimar Odaları Birliği yetkilileri, yeni cezaevini girip göremedi.”

Ülkede var olan kurumlara sahip çıkılamadığını savunan Güven Benghihan, yeni cezaevi binasının 118 milyon TL’ye mal olduğunu belirtti.

Bengihan, “Yeni cezaevi binası Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin katkılarıyla, Türkiye Cumhuriyeti halklarının kendi ödediği vergilerle, bu ülkede yeni, çağdaş bir cezaevi binası olsun diye yapılmıştır. Ancak yeni cezaevi biteli bir yıl oldu ve teslim alınmadı. Şu an yeni cezaevi yalnızlığa terk edildi, içerisindeki kamera, bilgisayar sistemleri atıl durumda. Tüm alt yapısı atıl durumda. 118 milyon, yazık değil mi?” diye sordu.

Güven Bengihan, “118 milyonluk yeni cezaevi binası yaparsınız ama binaya taşınmazsınız. Bu sorumsuzluktur ve buna sessiz kalmayan gardiyanlar ve onlarla birlikte mücadele eden sendikaları buradadır… Biz, çağdaş bir cezaevi istiyoruz, görevimizi layıkıyla, güvenli bir şekilde yapabilecek ve bitmiş cezaevine taşınmak…” ifadelerini kullandı.

KTAMS Başkanı Bengihan, Cezaevi Yeni Teşkilat Yasası’nın seçimlerden dolayı kadük olduğunu söyleyerek, “Yeni cezaevi için oluşturulan ve daha önceden Meclis komitesinde bekleyen ve maalesef seçimler nedeniyle kadük olan Cezaevi Yeni Teşkilat Yasası mefta oldu. Biz, Teşkilat Yasası’nı görüşmelerini ve yürürlüğe koymalarını bekledik, ama seçim nedeniyle Meclis’te bekleyen tüm tasarılar kadük oldu.” dedi.

Covid-19 pozitif mahkumlar ile tutukluların, mülteciler ve sivil halkın da bulunduğu “Mavi Kalem” adlı bir pandemi yurdunda bir arada tutulduklarına işaret eden Bengihan, “Bu pandemi yurdundaki mahkumların kaçabileceği konusunda yetkililere uyarılarda bulunduklarını ancak bu uyarıların dikkate alınmadığını, mahkumlardan buradan kaçmasından da gardiyanların sorumlu tutulmak istendiğini” söyledi. Bengihan, sendikanın tüm uyarılarına rağmen pandemi yurdunda gerekli güvenlik önlemlerini almayan yetkililere eleştirilerde bulundu.

Bengihan, KTAMS ve Kamu-Sen olarak bir an önce Cezaevi Teşkilat Yasası’nın Meclis’ten geçirilmesini ve merkezi cezaevindeki mahkûm ve çalışanların yeni cezaevine taşınmalarının sağlanması çağrısında bulundu.

Bengihan, yeni binanın gerçek anlamda amacına hizmet edebileceğini, bunun için yasaların ve personel eksikliğinin giderilmesi gerektiğini söyledi.

Yeni Merkezi Cezaevi binasının İçişleri Bakanlığı’nca neden hâlâ teslim alınmadığının sorulması üzerine KTAMS Başkanı Bengihan, binanın Türkiye Cumhuriyeti Devleti kaynakları ile yapıldığını, ihalenin Türkiye’de açıldığını ve ilgili firmanın TC Devleti’ne teslim ettiğini ancak KKTC mevzuatı gereği İçişleri Bakanlığı’na teslim edilmesi gerektiğini belirtti. Bengihan, ancak İçişleri Bakanlığı’nın bu yönde atılması gereken adımları henüz atmadığını söyledi.