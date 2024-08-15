Yeni Büyükelçi, talimatları aldı

Ankara'da TC Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelen Türkiye’nin yeni Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, "Lefkoşa Büyükelçiliği görevimize başlamadan önce talimatlarını aldık" dedi

Türkiye’nin yeni Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. Ankara’daki Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin paylaşım yapan Serim, yeni görevine ilişkin Erdoğan’dan talimatlar aldığını belirtti.

Yasin Ekrem Serim, “Yüksek tensipleriyle şahsımı KKTC nezdinde Türkiye Büyükelçisi olarak onurlandıran Zat-ı Devletlerine kabulleri ve başarı dilekleri için şükranlarımı arz ediyorum” mesajına da yer verdi.

Yeni Lefkoşa Büyükelçisi Serim, konuyla ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımında şunları aktardı:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilerek Lefkoşa Büyükelçiliği görevimize başlamadan önce talimatlarını aldık.

Yüksek tensipleriyle şahsımı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak onurlandıran Zat-ı Devletlerine kabulleri ve başarı dilekleri için şükranlarımı arz ediyorum.