Dr. Dizdarlı, özellikle İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya mutasyonlarından dolayı yeni bir dalganın doğduğuna dikkat çeken





Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin eski Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden “Covid-19 gerçekleri” başlığı altında açıklama yaptı “yeni bir dalga doğdu” uyarısında bulundu.

Şu anda özellikle İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya mutasyonlarından dolayı yeni bir dalganın doğduğuna dikkat çeken Dizdarlı, 15 maddede Covid-19 gerçeklerini gözler önüne serdi.

Dr. Bülent Dizdarlı’nın açıklaması şöyle:

COVİD-19 GERÇEKLERİ

1- Hastalığı insan hareketliği ve teması yayıyor. İnsandan insana bulaş oluyor.

2- Teşhis, klinik ve radyolojik bulgularla konmakla beraber, spesifik antijen ve PCR testleri işimizi kolaylaştırmaktadır.

3- Maske- Mesafe Hijyen + Aşılar. En önemli korunma araçlarımızdır

4- Aşılar, tam anlamıyla hastalığı önlemediği durumda dahi, hastalığın ağır geçmesini ve ölümleri önlüyor.

5- Hastalığı kesin tedavi edici bir ilaç yoktur.

6- Virüs devamlı mutasyona uğramaktadır. Bu gün için yüzden fazla varyantı vardır.

7- Aşıların varyantlar üzerindeki etkisi olduğu yönünde çalışmalar artsa da bu kesin değildir.

8- Aşılar genelde iki doz uygulanır. İlk dozla ikinci dozun aynı cins olması gerekir.

9- aşılama sonrası elde edilen bağışıklığın süresi 8-9 ay olarak tahmin edilmektedir. Bu sürenin sonunda tekrar aşılanmak gerekir. Bu aşamada aşı cinsi tercihinizi değişebilirsiniz.

10- Aşılanmadan veya birinci dozu aldıktan sonra hastalanan bir kişinin aşı olmasına veya ikinci dozu yaptırmasına 8 ay boyunca gerek yoktur.

11- Çocuklar hasta olmaz diye bir şey yoktur. Çocuklar daha hafif geçirmekle beraber daha bulaştırıcıdırlar.

12- Mutasyonların seyrinin nereye varacağı belli değildir. İyi veya kötü yönde yol alabilir.

13- Şu anda özellikle İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya Mutantlarından dolayı yeni bir dalga doğmuştur.

14- Bizi direk ilgilendiren yerlerden Türkiye, bu yeni dalga da tabiri caizse Tsunami’ye tutulmuştur. Güney Kıbrıs ise günlük 300-400 vakaya bakmaksızın ülkeyi dışa açmak üzeredir. Bu bir Harakiridir.

15- Dünya üzerinde 3000000 insan bu hastalıktan vefat etmiştir. Bu gerçeği hiçbir komplo teorisi göz ardı ettirtemez.

