Yeni başkan Demirbaş

Mağusa Mesarya Lions Kulübü’nde Başkanlık görevini Şükrü Demirbaş devraldı

Mağusa Mesarya Lions Kulübü, Görev Devri Töreni'ni önceki akşam gerçekleştirdi.Tören Yönetmenliğini Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpleri Birliği Eski Başkanı ve Girne Özgürada Lions Kulübü Geçmiş Dönem Başkanlarından Ln. Muazzez Altuğ üstlendi. 2021-22 Lions Hizmet Dönemi Başkanı Ln. İbrahim Genç ve Yönetim Kurulu, görevlerini Ln. Şükrü Demirbaş'a ve yeni yönetime devretti.Başkanlık görevini devreden İbrahim Genç, yapmış olduğu teşekkür konuşmasında, bir yıl boyunca küresel servis aktivitelerini başarıyla tamamladıklarına dikkat çekerek, Mağusa Mesarya'nın Kıbrıs Lions tarihinde 1974 sonrası Kıbrıs Rum kesimindeki Lions kulüplerinin oluşturduğu Lions Vakfı ile iki toplumlu aktivite yapan tek Kıbrıs Türk Lions Kulübü olduklarını ifade etti.İbrahim Genç, ana aktivitesi için hazırlanan bütçenin tamamını, yanan ormanlarımızın yeniden yeşillendirilmesi için fidan alımına aktarıldığını ilave etti.Başkanlık görevini devralan Şükrü Demirbaş ise, kulüp başkanlığı görevi için üyelerin vermiş olduğu desteğe teşekkür etti. Mağusa Mesarya'nın başarı çıtasını daha da yukarı taşımak için Yönetim Kurulu ve üyelerle toplumun ihtiyaçlarını karşılamak için gayret göstereceğini dile getirdi. Başkan Demirbaş, ülkemizdeki tüm Lions kulüpleri ve diğer sivil toplum örgütleri ile çalışmaya hazır olduğunu ifade etti.Lions Kulüpleri, iki yüzden fazla coğrafik alanda, yaklaşık 1,5 milyon üye sayısı ve 50.000 dernekle toplum hizmeti sunan dünyanın en büyük hizmet kuruluşu olarak kabul ediliyor.